أيمن أبوعمر: أكاديمية الأوقاف الدولية خير شاهد على الاهتمام بتجديد الفكر وبناء الوعي الرشيد

قال الدكتور أيمن أبو عمر، وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة، إن أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات تقف شاهدةً على جهود الوزارة بتجديد الفكر الإسلامي، وتأهيل الأئمة والواعظات من داخل مصر وخارجها، من خلال بناء الوعي الرشيد، والوقوف على حقائق الأمور العامة، وفهم الأحداث المحيطة بنا فهمًا صحيحًا، حتى ينطلق المتدربون بعد التأهيل بفهم ووعيٍ رشيد يبدد أي جهل معرفي، ويصوب أي انحراف فكري.

ووجه وكيل وزارة الأوقاف - خلال الاحتفالية التي نظمتها وزارة الأوقاف اليوم لتكريم الأئمة والعلماء والمبتهلين المشاركين في أنشطة وفعاليات الوزارة خلال شهر رمضان الماضي - الشكر لوزير الأوقاف على دعمه وتقديره لدور الأئمة والواعظات والمبتهلين على ما قاموا به من جهد عظيم ، وأداء مشهودٍ مشكور في تنفيذ الخطة الدعوية لوزارة الأوقاف والتي شهد بتأثيرها واستشعر صداها القاصي والداني.

وأعرب عن خالص تعازيه لأسر الثلاثة أئمة الذين لقوا مصرعهم في حادث اتوبيس الوظائف الجديد.. سائلا الله تعالى أن يرحمهم وأن يسكنهم فسيح جناته.

وأكد على اهتمامه وجميع العاملين بالوزارة باستكمال مسيرة الدعوة والعطاء ، انطلاقًا من شعورهم بالمسئولية وثقةً في قيادة وزير الأوقاف الموفقة وتجديدًا للعهد الذي قطعناه جميعًا خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي (حفظه الله) على بذل كامل الجهد في نشر صحيح الدين وبث الفكر الوسطي المستنير، وسوق الخير للبشرية كلها سوقًا جميلًا بالحكمة والرحمة والموعظة الحسنة.

جدير بالذكر أنه صباح اليوم، توجه وزير الأوقاف بخالص العزاء لأسر جميع المتوفين في حادث أتوبيس الوادي الجديد ، وينعاهم جميعًا بخالص الأسى والحزن ، سائلا الله (عز وجل) أن يتغمدهم جميعًا بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يلهم أهليهم وذويهم الصبر والسلوان ، وأن يمن على جميع المصابين في الحادث بالشفاء العاجل .

و وجه وزير الأوقاف جميع قيادات الدعوة بمديرية أوقاف الوادي الجديد بتقديم واجب العزاء في جميع المتوفين ، كما وجه بصرف مساعدة مالية عاجلة لأسر الأئمة الثلاثة الذين توفوا في الحادث الأليم قدرها خمسون ألف جنيه لأسرة كل إمام منهم ، وهم:

١- الشيخ أحمد حنفي أبو بكر (رحمه الله).

٢ - الشيخ محمد أحمد محمد حنفي (رحمه الله).

٣- الشيخ مصطفى عبد الله محمد حسين (رحمه الله).

وتوجه وزير الأوقاف بالدعاء للمولى عز وجل قائلا:" رحم الله الجميع رحمة واسعة وأنزل السكينة في قلوب أسرهم وأهليهم ، والعزاء موصول لجميع أهالي المتوفين ، سائلين الله الشفاء العاجل لمصابي الحادث".