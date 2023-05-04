مراسل "إكسترا نيوز": حركة التجارة بين مصر والسودان بحالة جيدة

كشف عوض الغنام، مراسل قناة "إكسترا نيوز"، آخر التطورات من معبر أرقين، حيث كان يستقبل المواطنين السودانيين، بعد فرارهم من بلادهم بعد تفاقم الأوضاع وزيادة حدة الاقتتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وقال الغنام، خلال مداخلة من أمام معبر أرقين، إن أعداد الوافدين الآن تغيرت وقلت عن الأيام السابقة، وأصبح المشهد الآن يتمركز في معبر "قسطل"، مرددا "معبر أرقين الآن يوصف بحالة الهدوء الشديد".

وأضاف أن الأعداد تتوافد كل ساعة بأعداد قليلة تحسب على أصابع اليد الواحدة، ولا تمثل عبئا على القوى البشرية العاملة في معبر أرقين، ولكن هناك شاحنات عديدة تتمركز بين الجانبين المصري والسوداني، ما يدل على استمرار العلاقات الاقتصادية بين الجانبين المصري والسوداني.

وأوضح أن حركة الانسياب التجاري بين مصر والسودان بحالة جيدة، ولكنها لا تذهب إلى الخرطوم، بل إلى ولايات أخرى غيرها.

وحول زيارة وفد الأمم المتحدة معبر أرقين، أشار الغنام إلى أنها شهادة على التسهيلات التي قدمتها مصر، للرعايا سواء كانوا أجانب أو سودانيين، وهي زيارة مهمة للغاية، إذ يتزامن معها أيضا زيارة لمعبر قسطل.