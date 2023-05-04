كاتب صحفى: الحوار الوطنى من ركائز الجمهورية الجديدة

قال الكاتب الصحفي جمال عفيفي، مدير تحرير "الأهرام"، إن الحوار الوطني ركيزة من ركائز الجمهورية الجديدة، والتي تتطلب فكر كل العلماء والخبراء والمثقفين في كل المجالات، والقابلة للتحقيق على أرض الواقع.

وأضاف "عفيفي"، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، إن "وجود كل العلماء والخبراء والأحزاب السياسية بالجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، يؤكد إصرار الجميع على أن تسير الأمور نحو خارطة طريق للجمهورية الجديدة.

وأشار إلى أن "هناك تحديات كبيرة تواجهها الدولة المصرية مثلها مثل دول العالم، وهو الأمر الذي يتطلب الوقوف معا وإحداث توافق مجتمعي على كافة الأطروحات الموجودة، وأن تكون مخرجاته يمكن تنفيذها على أرض الواقع".

وتابع:"رأينا خلال الفترة الماضية، التفاعل الإيجابي من قبل الدولة مع التوصيات التي خرجت من مجلس أمناء الحوار الوطني مثل الموافقة على الإشراف القضائي على كافة الانتخابات بمصر، والإفراج عن أكثر من 1000 سجين بعفو رئاسي من الرئيس السيسي".

وواصل "الحوار الوطني من أهم ما حدث للدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة، وهذا ما أكده الرئيس السيسي في كلمته، أمس، بالجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، أنه على يقين أن يخرج الحوار الوطني بمخرجات تفيد المواطن والمجتمع".