"التضامن": 110 آلاف جنيه لأسرة كل متوفى بحادث حافلة ركاب "الخارجة- أسيوط"

أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي عن صرف تعويضات قدرها 100 ألف جنيه لكل أسرة متوفى بحادث تصادم سيارتين في الوادي الجديد وأسفر عن وفاة 18 راكبا، وإصابة 29 آخرين، على أن تصرف تعويضات للمصابين طبقاً لمدة البقاء في المستشفى، ولنسبة العجز حال حدوث عجز، مؤكدة توجيه رئيس الوزراء بسرعة صرف التعويضات أول الأسبوع القادم.

ووجهت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالوادي الجديد بسرعة التعامل مع تداعيات الحادث لمساعدة الأسر، حيث انتقلت لجنة الإغاثة التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة على الفور لموقع الحادث لمعاينته وحصر الخسائر فى الأرواح ومساعدة الأسر.

وقد تم توجيه مؤسسة التكافل الاجتماعي بالوادي الجديد بصرف مساعدة عاجلة لأسرة كل متوفي قدرها 10 آلاف جنيه.

كما قامت الوزيرة بالتنسيق مع جمعيات الهلال الأحمر المصري والجمعية الشرعية وبنك الطعام المصري والجمعية الخيرية ببولاق والجمعية الخيرية بالخارجة وجمعية البيئة بحي معاذ وغيرها من الجمعيات المحلية، للتعاون في نقل أسر المصابين، وتقديم المساعدات السريعة للأسر، ولتوفير الكساء المصابين، والأغدية لأسرهم، بالإضافة إلى تقديم الدعم النفسي والاجتماعي لأسر المتوفين والمصابين.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، بشأن الحادث الذي وقع صباح اليوم الخميس، بين حافلة ركاب وشاحنة نقل على طريق «الخارجة - أسيوط»، وأسفر عن وفاة 18 راكبا، وإصابة 29 آخرين، وقد تم نقل المصابين إلى مستشفى الخارجة العام، ومستشفى أسيوط الجامعي، والإيمان بأسيوط.

جدير بالذكر أن جميع الضحايا من محافظة الوادي الجديد باستثناء طبيب بيطري شاب من محافظة القاهرة، كما أن أكثر الضحايا من الرجال بإجمالي 13 رجلا وسيدتين وثلاثة أطفال.