الخميس 04 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بعد تحريك أسعار السولار.. حملات مكبرة بالبحر الأحمر لمتابعة الحركة بالمواقف

حملات علي مواقف السيارات
حملات علي مواقف السيارات بالبحر الاحمر

شنت الأجهزة الرقابية بالوحدات المحلية بمحافظة البحر الأحمر، بقيادة رؤساء المدن والأحياء، حملات مكبرة لمتابعة حركة سير السيارات وانتظام العمل بمحطات الوقود ونقل الركاب من خلال خطوط السير.

وقام اللواء واصف عدلى رئيس مدينة مرسى علم،  بالمرور علي المواقف ومحطات الوقود ، لمتابعة انتظام الحركة بالمواقف، والتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المقررة، والتأكد من توافر المواد البترولية بجميع المحطات ورصد اي مخالفات أو شكاوي من المواطنين.

وفي مدينة الغردقة قاد اللواء ممدوح نديم رئيس حى جنوب الغردقة، والمهندس نشأت جوده سكرتير المدينة وخير عبد الخالق سكرتير حى شمال الغردقة، ومساعدين رؤساء الأحياء لمجمع موقف السرفيس الداخلية والأقاليم، وذلك للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة وإعلانها بصورة واضحة داخل المواقف، ووضع ملصق على كل سيارة  يتضمن خط السير والأجرة المقررة له وفقا للزيادات الجديدة لمنع قائدي السيارات بزيادة الأجرة بصورة منفردة.

وشدد رئيس مدينة الغردقة اللواء أشرف البية على روساء الأحياء بالرقابة المستمرة ومتابعة كافة مواقف المدينة على مدار اليوم للتأكد منالتزام السائقين بالتعريفة الجديدة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك لمنع استغلال المواطنين، مناشداً السادة المواطنين بعدم دفع أي زيادة عن التعريفة المقررة، والإبلاغ الفوري عن أي مخالفة.

من جانبه أكد محسن جابر، مدير إدارة المواقف بمجلس مدينة الغردقة، إن محافظ البحر الأحمر اعتمد التعريفة الجديدة لأجرة الركوب سيارات السرفيس والنقل الداخلي بمدينة الغردقة وباقي مدن البحر الأحمر، بعد رفع سعر السولار، مؤكدًا على استمرار الحملات من موظفي الوحدة المحلية لمتابعة تطبيق التعريفة الجديدة، وحركة سير السيارات وسماع شكاوى المواطنين إن وجدت.

وأوضح مدير إدارة المواقف بمدينة الغردقة لـ"الدستور"، أن الزيادة الجديدة لم تتجاوز 5% من التعريفة القديمة، مؤكدًاعلي ضرورة تعاون المواطنين مع الوحدة المحلية للابلاغ عن اي تجاوزات من السائقين.

وكشف مدير مواقف الغردقة أن هناك تعليمات من محافظ البحر الأحمر، واللواء أشرف البيه رئيس مدينة الغردقة، بالمتابعة المستمرة لحركة المواقف والمتابعة اللحظية لالتزام السائقين بالتعريفة الجديدة، مؤكدًا أنه سيتم تطبيق القانون على المخالفين فورًا في حال وجود أي مخالفات.

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