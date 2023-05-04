الخميس 04 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

الطاروطى: ساحات المساجد امتلأت فى ليالى رمضان واستشعر الجميع أنهم فى الحرمين

جانب من الجلسة
جانب من الجلسة

وجه القارئ الشيخ عبدالفتاح الطاروطي، الشكر للدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، للجهود التي قدمتها الوزارة خلال شهر رمضان المبارك، مضيفا: "إنه استطاع أن يجمع القلوب بفكر علمائه وأصوات قرائه وأداء مبتهليه".

وأضاف الطاروطي، خلال حفل تكريم القراء والمبتهلين المشاركين في أنشطة وزارة الأوقاف خلال شهر رمضان المبارك، ويعقد الآن بأكاديمية الأوقاف بالسادس من أكتوبر: إن من دواعي فخري وسروري أن أشرف بالوقوف بين يدي أهل العلم والقرآن، متحدثا إليكم في هذه المناسبة الكريمة، والتي يُكرم فيها أهل القرآن الأعلام الذين أسعدوا وأمتعوا وأشبعوا وشنفوا آذان المسلمين في داخل مصر وخارجها بأصواتهم الندية وتلاواتهم الشجية، ودعواتهم الروحانية في صلاة العشاء والتراويح والتهجد خلال شهر رمضان المبارك فتعانقت الأرض بالسماء، واستشعر المسلمون روحانية هذا الشهر المبارك، وامتلأت ساحات المساجد في أنحاء الجمهورية عن آخرها، كما رأينا في مسجد مولانا الإمام الحسين، ومسجد سيدى عمرو بن العاص رضي الله عنهما وأرضاهما".

وأوضح أن ساحات المساجد كانت مضمارًا لإبراز أجمل الأصوت وأعذبها في تلاوة القرآن والابتهال الديني، فقدموا أجمل ما لديهم من جمال صوتي وأداء عبقري ودعاء روحاني، أبكى الجميع وتناقلته وسائل الإعلام المسموعة والمرئية في سابقة هى الأولى من نوعها، واستشعر الجميع أنهم في الحرمين الشريفين.

وتابع الطاروطي: "عشنا ليالي مباركة ما زال عبيرها يفوح إلى الآن وسيبقى أثره إلى شهر رمضان القادم، ليتجدد اللقاء ويتواصل العطاء، ويتنافس العلماء والقراء من جديد لتبقى لمصرنا الحبيبة القيادة والريادة في جمال القرآن وروعته وعذوبة الصوت وطلاوته، وليسطر العلماء بفكرهم الوسطي أروع ملحمة علمية في ملتقيات الفكر الإسلامي".

وقال الطاروطي إنها شهادة لله وللتاريخ أسجلها أمامكم اليوم، فنحن نعيش أزهى عصور وزارة الأوقاف المصرية من نجاحات متتالية ومتلاحقة في المقارئ المرتلة والمجودة وحفلات الإنشاد والابتهال الديني والأسابيع الثقافية التي غمرت أغلب مساجد الجمهورية، بالإضافة إلى إيفاد أفضل القراء والعلماء إلى خارج جمهورية مصر العربية، وكانوا بحق على مستوى المسئولية العلمية والقرآنية، والكفاءة الدعوية.

واختتم الطاروطي كلمته بالتعهد في خدمة كتاب الله قائلا:"باسمي وباسم أهل القرآن، نعاهد الله أن نظل أوفياء ومخلصين ومتفانين في خدمة القرآن وفي خدمة مصرنا الحبيبة بلد الأزهر والعلماء والقراء شاكرين ومقدرين دعم  الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وراعي القرآن وأهل القرآن والذي أشاد في خطابه المشهود في احتفال ليلة القدر بدور الأئمة والعلماء والقراء، فهم القوة الناعمة والواجهة المشرفة لمصر وللعالم الإسلامي.

الشيخ عبد الفتاح الطاروطي محمد مختار جمعة وزير الأوقاف شهر رمضان المبارك الطاروطي ساحات المساجد

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