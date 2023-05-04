الخميس 04 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط ورئيس الأبنية التعليمية يفتتحان مدرستين ضمن "حياة كريمة"

افتتاح مدرستين بأسيوط
افتتاح مدرستين بأسيوط

افتتح اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، يرافقه اللواء يسري عبدالله رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية، مدرستي عمر بن الخطاب الابتدائية، وجمال عبدالناصر الاعدادية بالمطيعة بمركز أسيوط وسط استقبال الأهالي والأطفال بالزغاريد والورود وذلك ضمن المشروعات التي تنفذها هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة.

وهذا في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية طبقًا لاستراتيجية مصر 2030 وخطط التنمية المستدامة وبرامج تنمية الصعيد في قطاع التعليم.

رافق المحافظ خلال الجولة النائب مصطفى بدران عضو مجلس النواب والمهندس مصطفى عبدالفتاح مدير عام منطقة هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط وعبدالعزيز زنار وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة وحسني درويش رئيس مركز ومدينة أسيوط ومحمود معوض مدير عام إدارة أسيوط التعليمية وأحمد ثابت نائب رئيس مركز ومدينة أسيوط.

وعقب الافتتاح وإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية للمدرستين بمشاركة بعض أطفال القرية والأهالي تفقد المحافظ ورئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية بعض أقسام المدرستين والفصول الدراسية بهما واستمع إلى شرح من مدير منطقة الأبنية التعليمية بأسيوط لمراحل العمل التي تمت وتجهيز المدرستين بأحدث الأثاث والأجهزة لافتاً إلى أن مدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية تم انشائها على مساحة 2400 متر بإجمالي 24 فصل دراسي (6 فصول رياض أطفال و18 فصل ابتدائي) بالإضافة إلى الفراغات التكميلية بإجمالي 16 فراغ "حجرة" وبتكلفة اجمالية بلغت 8 مليون و450 ألف جنيه كما أن مدرسة جمال عبدالناصر الابتدائية تم انشائها على مساحة 900 متر مربع بإجمالي 9 فصول دراسية بالإضافة إلى الفراغات التكميلية بإجمالي 11 فراغ "حجرة " وبتكلفة إجمالية بلغت 4 مليون و814 ألف جنيه.

كما التقى المحافظ ورئيس الهيئة بعض الأهالي وأطفال وطلاب القرية مرددًا معهم النشيد الوطني لجمهورية مصر العربية تعميقًا لقيم الولاء والانتماء واستمع إلى بعض طلبات الأهالي معلنًا دراسة كافة الطلبات والمقترحات لتنفيذها في أسرع وقت بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وبحضور أعضاء مجلس النواب كما شارك المحافظ ورئيس هيئة الابنية التعليمية في زراعة بعض الأشجار المثمرة بالمدرستين ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية زراعة 100 مليون شجرة والتي يجري تنفيذها ضمن خطة المحافظة لتشجير كافة القرى والمراكز والشوارع والميادين بالتنسيق بين كافة الجهات والمؤسسات والمديريات الخدمية والحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة في قطاع النظافة والحفاظ على البيئة وتحسين الصحة العامة للمواطنين.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن إجمالي مشروعات المدارس التي تم تنفيذها بمحافظة أسيوط في الفترة من 1/7/2014 وحتى 30/6/2022 شاملة مدارس المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بلغت 495 مدرسة بإجمالي عدد فصول 7750 وبتكلفة إجمالية بلغت 2 مليار و286 ألف جنيه بالإضافة إلى أن إجمالي المدارس التي تم تنفيذها بالمحافظة ضمن المشروع القومي لتنمية قرى الريف المصرى مبادرة "حياة كريمة" يبلغ عددها 88 مدرسة بتكلفة اجمالية بلغت 430.2 مليون جنيه وتم نهوها واستلامها في الفترة من يوليو 2020 وحتى الآن بإجمالي عدد فصول 1227 فصل دراسي مشيداً بالدور البناء والتنموي الذى تقوم به هيئة الأبنية التعليمية في إنشاء المدارس والمنشأت التعليمية بالمحافظة بالإضافة إلى تأثيث المدارس وتجهيزها بأحدث الامكانات مقدمًا الشكر للواء يسري عبدالله رئيس هيئة الأبنية التعليمية لتلبية إحتياجات المحافظة ودعمه للمنظومة التعليمية والتعاون من أجل توفير كافة احتياجات وتطوير المدارس والوصول بالعملية التعليمية إلى مستوى أفضل مشيرًا إلى الجهود المبذولة والتنسيق بين المحافظة والهيئة في التوسع في إنشاء المدارس الجديدة وزيادة أعداد الفصول والتي تعتبر هدف أساسي للمحافظة لصالح تحسين المنظومة التعليمية وتخفيف كثافة الطلاب بالفصول وتحقيق هدف النزول تدريجيًا بالكثافة وإلغاء الفترات وتحقيق جودة التعليم لأبناء المحافظة خاصة في القرى الأكثر احتياجًا.

وأكد رئيس الهيئة العامة للابنية التعليمية على الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية والحكومة بإنشاء المدارس الجديدة وتجهيزها بالقرى الأكثر احتياجًا ومراعاة الأسلوب الهندسي المميز والشكل الجمالي في الإنشاء والتنسيق مع كل الهيئات والجهات المانحة للتوسع في إنشاء مدارس جديدة فضلًا عن أعمال الصيانة للمدارس والتي تتم خلال الإجازة الصيفية مشيرًا إلى الاستمرار بخطى ثابتة في استكمال خطة الهيئة وتنفيذ البروتوكولات الموقعة مع وزارة التنمية المحلية بخصوص إنشاء بعض مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالقرى الأكثر احتياجًا بالمحافظة موجهًا الشكر لمحافظ أسيوط على دعمه الكامل لتنفيذ المشروعات بالقرى والمراكز ومتابعته المستمرة لمعدلات التنفيذ من خلال جولاته الميدانية لمتابعة سير الأعمال بالمشروعات.

جدير بالذكر أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" يستهدف 7 مراكز على مستوى المحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابع بإجمالي 2000 مشروع بتكلفة 44 مليار جنيه ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هي "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح" ويتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط" ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا ، ويتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.

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استراتيجية مصر 2030 الابنية التعليمية التربية والتعليم التنمية المستدامة الهيئة العامة للأبنية التعليمية الخدمات المقدمة للمواطن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية اللواء عصام سعد محافظ أسيوط المبادرة الرئاسية حياة كريمة النائب مصطفى بدران عضو مجلس النواب خطط التنمية المستدامة

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