الخميس 04 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلماني مثمنا أولى جلسات الحوار الوطني: خطوة جادة نحو استكمال فعالياته

النائب محمود قاسم
النائب محمود قاسم

أشاد النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب بجميع القضايا التي تناولها الرئيس عبد الفتاح السيسى في كلمته التاريخية أمام الجلسة الأولى للحوار الوطني، مؤكداً أن الرئيس رسم خارطة طريق واضحة أمام جميع القوى السياسية والشعبية والحزبية المشاركة فى الحوار الوطني.

واعتبر قاسم، في بيان له أصدره اليوم الجلسة الأولى للحوار الوطني بمثابة خطوة جادة نحو استكمال جميع جلسات وفعاليات الحوار الوطنى للتوصل إلى استراتيجية شاملة وواضحة تكفل قدرة مصر على مواجهة جميع التحديات الداخلية والخارجية مؤكداً أن الحوار الوطنى سيحقق انطلاقة جديدة للدولة المصرية في حياة سياسية واقتصادية واجتماعية عصرية يشارك فيها كل أطياف الشعب المصري في ظل قيادة سياسية واعية تبني دولة ديمقراطية عصرية حديثة، موجها الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يلبي دائما طموحات أبناء الوطن ويصنع مستقبل أفضل.

وأعرب النائب عن ثقته التامة فى أن الحوار الوطنى سيعطى أكبر اهتمام لترتيب أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة، مؤكدا أهمية الحوار للوصول لخريطة طريق لمصر خلال الفترة القادمة، خاصة فيما يخص الأزمة الاقتصادية العالمية وتبعاتها، مؤكدا ضرورة الأخذ بعين الاعتبار كافة المقترحات والرؤى المقدمة سواء من المشاركين أو المواطنين.

وطالب قاسم المشاركين فى الحوار الوطنى بإعطاء أولوية قصوى لملفات الصناعة والزراعة وتعميق التصنيع المحلي وتشجيع القطاع الخاص إلى جانب إصلاح الشركات الحكومية وكذلك تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمحاولة تحقيق الاكتفاء الذاتي في المجالات المختلفة، إلى جانب التوسع في زيادة الرقعة الزراعية لزراعة المحاصيل الاستراتيجية التي توفر المليارات لخزانة الدولة وتوفير احتياجات مصانع الأعلاف من الذرة وفول الصويا لتدور عجلة الإنتاج من جديد بكامل طاقتها ما سيؤدي إلى تراجع الأسعار مما سيعود علي أبناء الوطن بكل الخير وتراجع فاتورة الاستيراد من الخارج والتي تكلف الدولة مبالغ طائلة.

وقال قاسم إن المواطنين ينتظرون نتائج الحوار الوطني و يعلقون عليه آمالا كبيرة للخروج بحلول لجميع المشاكل التي تعاني منها الدولة أبرزها الأزمة الاقتصادية الحالية، وأن بدء جلسات الحوار الوطني يؤكد أنه يسير بخطي محسوبة وثابتة وأجندة عمل مدروسة ويرد بكل قوى على كل من شككوا فى هذا الحدث الكبير، معرباً عن ثقته التامة في استجابة وتنفيذ الرئيس السيسى لجميع القرارات والتوصيات التى سوف تصدر من الحوار الوطني. 
 

استراتيجية الاقتصاد الحوار الوطنى الرئيس عبد الفتاح السيسي النائب محمود قاسم بدء جلسات الحوار

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