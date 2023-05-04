حملات على مواقف الإسماعيلية للتأكد من تطبيق تعريفة الركوب الجديدة

عقد اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، اجتماعًا مُوسعًا مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتحديد أسعار تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة بالخطوط الداخلية والخارجية.

وأصدر محافظ الإسماعيلية، قرارًا رقم ٣١٧ لسنة ٢٠٢٣ بتشكيل لجنة لتعديل التعريفة الجديدة والمقررة لركوب سيارات الأجرة والسرفيس بنطاق المحافظة للخطوط الطويلة والداخلية، وذلك على إثر تحريك أسعار السولار الذي أقرته لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية يوم الأربعاء، الموافق ٣ مايو ٢٠٢٣، حيث أعلنت عن تحريك أسعار السولار بمقدار واحد جنيه للتر، فيما تستمر أسعار البنزين ثابتة بدون أي تغيير.

وكلّف محافظ الإسماعيلية، مديري إدارة المرور ومدير مباحث المرور ومدير المواقف بتكثيف الحملات على سيارات ومركبات نقل الركاب بمختلف مواقف المحافظة وبالميادين المختلفة؛ لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة وعدم مخالفة خطوط السير وعدم استغلال المواطنين.

ومنذ الصباح الباكر تابع رؤساء المراكز والمدن انتظام العمل بالمواقف العمومية ومحطات السولار؛ للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة وإعلانها في أماكن ظاهرة والتأكد من توافر حصص السولار بمحطات الوقود.

فيما استقرت اللجنة المشكلة بالمحافظة بقيادة اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، على أسعار تعريفة الركوب الجديدة وهي الإسماعيلية المرج 30 جنيه، الإسماعيلية العاشر من رمضان 16 جنيه، الإسماعيلية المنصورة 47 جنيه، الإسماعيلية بورسعيد 27 جنيه، الإسماعيلية دمياط 41 جنيه، الإسماعيلية السويس 25 جنيه، الإسماعيلية الزقازيق 25 جنيه، الإسماعيلية بلبيس 25 جنيه، الإسماعيلية طنطا 48 جنيه، الإسماعيلية سعود 23 جنيه، الإسماعيلية فاقوس 23 جنيه، الإسماعيلية العريش 52 جنيه، فايد المرج 30 جنيه، الإسماعيلية فايد 11 جنيه، الفردوس سرابيوم 6 جنيه، الفردوس أبو سلطان 9 جنيه، فردوس ابو صوير 6 جنيه، ابو صوير الزقازيق 20 جنيه، الموقف الجديد ابو صوير 6 جنيه، القصاصين المرج 26 جنيه، القصاصين الإسماعيلية 9 جنيه، القصاصين الزقازيق 13 جنيه، القصاصين الصالحية 6 جنيه، القصاصين ابوصوير 6 جنيه، التل الكبير المرج 25 جنيه، التل الكبير الزقازيق 11 جنيه، التل الكبير الإسماعيلية 12 جنيه، القنطرة غرب المرج 37 جنيه، القنطرة غرب سعود 21 جنيه، القنطرة غرب فاقوس 21 جنيه، ابوخليفة القنطرة غرب 5 جنيه، القنطرة غرب العريش 37 جنيه، القنطرة شرق بئر العبد 18 جنيه، الفردوس المستقبل 5 جنيه.