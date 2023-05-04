الخميس 04 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كولر يفاجئ إدارة الأهلى ويطلب العودة عقب خوض السوبر لهذا السبب

كولر
كولر

طلب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، تعديل موعد عودة الفريق إلى القاهرة عقب مباراة السوبر المصري المقرر لها، غداً الجمعة، في الإمارات.

وكشف مصدر مسئول أن كولر طلب من إدارة الأهلي العودة إلى القاهرة عقب انتهاء المباراة من أجل حصول اللاعبين على قسط من الراحة قبل مواجهة حرس الحدود.

وأضاف المصدر أن كولر تفاجأ أن الشركة المنظمة للمباراة حددت يوم الأحد موعدًا لعودة الفريق إلى القاهرة بعد مباراة السوبر بـ48 ساعة، الأمر الذى يؤثر على استعدادات الفريق لمباراة حرس الحدود في الدوري المقرر لها يوم 9 مايو الجاري.

 وفي الوقت نفسه يرتبط الفريق بالسفر إلى تونس في نفس اليوم 9 مايو استعدادًا لمباراة الذهاب أمام الترجي في نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأشار المصدر إلى أن هناك محاولات من إدارة القلعة الحمراء لإجراء اتصالات مع مسئولي اتحاد الكرة والشركة المنظمة من أجل تعديل موعد عودة الفريق إلى القاهرة.

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يختتم تدريباته في الإمارات مساء اليوم؛ استعداداً لمواجهة فريق بيراميدز المحدد لها مساء غدٍ الجمعة على لقب السوبر المصري. 

ويبدأ المران في الساعة السابعة والربع (بتوقيت القاهرة) اليوم الخميس على ملعب محمد بن زايد الذي تقام عليه المباراة. 

وتقرر السماح لوسائل الإعلام بحضور الربع الساعة الأولى من فقرات المران وفقا لتعليمات اللجنة المنظمة لمباراة السوبر المصري. 

إدارة الأهلي اتحاد الكرة السويسري مارسيل كولر السوبر المصرى الترجي مباراة حرس الحدود

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