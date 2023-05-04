رئيسة المحكمة العليا بكينيا مارثا كومي في زيارة للمحكمة الدستورية العليا

اجتمع المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة الدستورية العليا، أمس مع السيدة مارثا كومي كبيرة القضاة و رئيسة المحكمة العليا بكينيا خلال زيارتها لمقر المحكمة الدستورية العليا، برفقة السفيرة الكينية بالقاهرة.

وتناول اللقاء تبادل الرؤى ووجهات النظر في المبادئ الدستورية في كلا المحكمتين المصرية والكينية.

يأتي هذا اللقاء في ضوء تدعيم العلاقات بين البلدين في جميع المجالات وعلي رأسها المجال القضائي الدستوري.

وقد حضر اللقاء نواب رئيس المحكمة ورؤساء هيئة المفوضين بها، وفي ختام اللقاء شكرت رئيسة المحكمة العليا الكينية مارثا كومي رئيس المحكمة علي حفاوة الاستقبال، وطلبت دوام التواصل بين المحكمتين؛ وتم الاتفاق علي أطار التواصل القضائي فيما بينهما.

صرح بذلك المستشار الدكتور طارق عبد الجواد شبل، نائب رئيس المحكمة والمتحدث الرسمي باسم المحكمة.