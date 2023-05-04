القمح والأدوية أبرزها.. 9 سلع تقود فاتورة الاستيراد للتراجع 35% خلال شهر

رصد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أهم السلع التى انخفضت قيمة وارداتها، لتهبط بالقيمة الإجمالية لواردات مصر إلى حدود 5.54 مليار دولار خلال شهر فبراير الماضى مقابل 8.48 مليار دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بنسبة انخفاض قدرها 34.7%.

وجاءت واردات مواد أولية من حديد أو صلب فى مرتبة متقدمة بين الواردات المصرية المتراجعة بقيمة بلغت 255.1 مليون دولار خلال شهر فبراير 2023 مقابل 565.6 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بنسبة انخفاض قدرها 54.9%، وانخفضت قيمة الواردات من لدائن بأشكالها الأولية إلى حدود 237.5 مليون دولار خلال شهر فبراير 2023 مقابل 462 مليون دولار خلال شهر فبراير 2022 بنسبة انخفاض قدرها 48.6%.

وسجلت واردات أدوية ومحضرات صيدلة انخفاضًا إلى 218.7 مليون دولار خلال شهر فبراير 2023مقابل 342.3 مليون دولار خلال شهر فبراير 2022 بنسبة انخفاض قدرها 36.1%.

وبلغت قيمة الواردات من مواد كيماوية عضوية وغير عضوية 196.5 مليون دولار خلال شهر فبراير 2023 مقابل 387.9 مليون دولار خلال شهر فبراير 2022 بنسبة انخفاض قدرها 49.3%، كما انخفضا واردات قمح إلى 193.1 مليون دولار خلال شهر فبراير 2023 مقابل 202.7 مليون دولار خلال شهر فبراير 2022 بنسبة انخفاض قدرها 4.7%.

بلغت قيمة الواردات من ذرة 134.5 مليون دولار خلال شهر فبراير 2023 مقابل 314.2 مليون دولار خلال شهر فبراير 2022 بنسبة انخفاض قدرها 57.2%.

بلغت قيمة الواردات من زيوت مكرره 106.8 مليون دولار خلال شهر فبراير 2023 مقابل 1767 مليون دولار خلال شهر فبراير 2022 بنسبة انخفاض قدرها 39.5%، كما بلغت قيمة الواردات من خشب ومصنوعاته 102.2 مليون دولار خلال شهر فبراير 2023 مقابل 106.4 مليون دولار خلال شهر فبراير 2022 بنسبة انخفاض قدرها 4%.

وهبطت قيمة الواردات من فول الصويا 45.2 مليون دولار خلال شهر فبراير 2023 مقابل 212.3 مليون دولار خلال شهر فبراير 2022 بنسبة انخفاض قدرها 78.7%.