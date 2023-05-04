الخميس 04 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أفلام عيد الفطر 2023 تضيف 1.3 مليون جنيه بشباك التذاكر المصري

هارلي
هارلي

حققت الأفلام المصرية السبعة المشاركة في موسم أفلام عيد الفطر 2023، أمس الأربعاء، إيرادات جيدة في شباك التذاكر المصري بعد التراجع الكبير للإيرادات خلال الفترة الماضية بعد الانطلاقة القوية خلال الأيام الأولى من العيد وجمعت الأفلام بشكل عام أمس إيرادات بقيمة 1,282,320 جنيها ونرصد إيرادات كل عمل خلال النقاط الآتية.

إيرادات أفلام عيد الفطر 2023

  • جمع فيلم “يوم 13” بطولة الفنان أحمد داود أمس الأربعاء إيرادات كلية قدرت بـ560,620 جنيها، والفيلم بطولة الفيلم النجوم دينا الشربيني، شريف منير، أحمد زاهر، جومانا مراد، محمود عبدالمغني، أروى جودة، نسرين أمين، محمد ثروت، فيدرا، محمد كيلاني، مجدي كامل، نهال عنبر، نهى عابدين، جيهان خليل، إيناس كامل، الفيلم موسيقى تصويرية هشام خرما، إنتاج شركة أوسكار للتوزيع، ومن تأليف وإخراج وائل عبدالله.
  • وفي المركز الثاني جاء فيلم “هارلي” بطولة الفنان محمد رمضان بإيرادات أمس بلغت 326,352 جنيها، والفيلم من بطولة مي عمر وأحمد داش ومن تأليف محمد سمير مبروك ومن إخراج محمد سامي.
  • وحل فيلم “بعد الشر” في المرتبة الثالثة في إيرادات أمس الأربعاء بإيرادات بلغت قيمتها 170,345 جنيها والفيلم من بطولة كلا من علي ربيع وأوس أوس ورنا رئيس وميرنا نور الدين وعدد كبير من نجوم الكوميديا.
  • وفي المرتبة الرابعة جاء فيلم “ابن الحاج أحمد” بطولة الفنان شيكو محققا إيرادات بقيمة 119,102  جنيها، والفيلم يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم منهم سيد رجب ورحمة أحمد، مصطفى غريب، صبرى فواز، إسماعيل فرغلي، عايدة رياض، محمد لطفي، أحمد فهيم وعدد آخر من الفنانين، وهو فكرة عمرو سلامة، سيناريو وحوار محمد المحمدي وأحمد محيي، وشارك في السيناريو فادي أبوالسعود وإخراج معتز التوني.
  • وتراجعت إيرادات فيلم رمسيس باريس لهيفاء وهبي ووصلت أمس 72,686 جنيها بينما حقق فيلم “مغامرات كوكو” لبيومي فؤاد وخالد الصاوي 20,408 جنيهات وفي المرتبة الأخيرة جاء فيلم "ساعة إجابة بإيرادات 12,807 جنيها.
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