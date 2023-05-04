"الأرصاد": اليوم ذروة الموجة الحارة.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الخميس الموافق 4-5-2023.

وقالت "غانم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، إن طقس اليوم الخميس سيشهد استمرار الارتفاع في درجات الحرارة، مشيرة إلى أن اليوم ذروة الارتفاعات في درجات الحرارة.

وأضافت أن "العظمى ستصل على القاهرة الكبرى إلى 34 درجة مئوية، وهذا الارتفاع يشمل كل محافظات الجمهورية"، مشيرة إلى أن أجواء فترة النهار ستكون ما بين الحارة إلى شديدة الحرارة في أغلب المحافظات، فالمناطق الشمالية ستكون حارة والمناطق الجنوبية ستكون شديدة الحرارة.

“الأرصاد”: سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الكتل الهوائية التي تؤثر علينا ستكون قادمة من الصحراء الغربية، إذ أنها كتل هوائية جنوبية وفيها ارتفاع في درجات الحرارة، وفي فترة الليل سنشهد ارتفاعا في درجات الحرارة، الصغرى في فترة الليل ستشهد 23 درجة مئوية، والأجواء في فترة الليل ستكون معتدلة لأغلب محافظات الجمهورية، خاصة في فترة الليل المتأخر وفترة الصباح الباكر.

ونوهت بأن من المتوقع أن يشهد اليوم، فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية مرورًا بمطروح والضبعة والإسكندرية، لكنها غير مؤثرة تمامًا على أعمال الأنشطة اليومية.