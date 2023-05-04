الخميس 04 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني: الجلسة الافتتاحية حركت المياه الراكدة ولا خطوط حمراء

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن هناك تنوعًا هائلًا من كل الحاضرين بالحوار الوطني، مشيرًا إلى أن الجلسة الافتتاحية أحدثت زخمًا وحركت المياه الراكدة، مؤكدًا أن الحوار بلا خطوط حمراء.

وأضاف المستشار فوزي، خلال تصريحات له، أن الحوار الوطني أولى الخطوات نحو الجمهورية الجديدة، وأن جلسات الحوار لن تنتهي قبل شهرين من الآن، مؤكدًا أن هناك تنوعًا واضحًا في الوجوه والأفكار وأن الأحزاب تواجدت من اليمين واليسار والوسط.

وأشار إلى أن الحوار الوطني جلساته ستكون أيام الأحد والثلاثاء والخميس عبر 4 جلسات في اليوم الواحد، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يتابع جلسات الحوار وأن ذلك يعطي مؤشرًا إيجابيًا وجادًا لكل المشاركين في الحوار.

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