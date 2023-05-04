حفاظًا على الزراعات والمباني.. سيوة تواصل أعمال تدعيم الجسور (صور)

أناب محمد بكر يوسف، رئيس مركز ومدينة سيوة، أحمد علي باغي سكرتير المدينة للتنسيق والتعاون مع الإدارة المتكاملة للموارد المائية والري لمتابعة أعمال تدعيم جسر بهي الدين، والطرق المؤدية إلى المزارع بالمناطق المحيطة بالبركة.

وأوضح رئيس مدينة سيوة أنه يتم ذلك تحت إشراف رؤساء قرى المراقي وبهي الدين، والإدارات المعنية بإدارة الري والصرف حفاظاً على الزراعات والمباني السكنية المجاورة لها من ارتفاع منسوب مياه البرك، خاصةً بعد زيادة سرعة الرياح والتقلبات الجوية غير المستقرة، باستخدام معدات وسيارات الإدارة المتكاملة للموارد المائية والري ومعدات وسيارات الأهالي، مشيداً بالجهود المبذولة من الجميع.

جاء ذلك في ضوء توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالمتابعة المستمرة للأعمال بنطاق مدن ومراكز محافظة مطروح خاصةً خلال فترة التقلبات الجوية الغير مستقرة.

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