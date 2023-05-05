الجمعة 05 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

وزارة الإسكان تتابع العمل بمشروعات برج العرب الجديدة

برج العرب
برج العرب

أجرى المهندس أحمد عمران، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، زيارة تفقدية لمدينة برج العرب، لمتابعة سير العمل بمشروعات بمدينة برج العرب الجديدة.  

واستهل عمران جولته بالمرور على مشروع تطوير وتوسع المدخل الغربي للمدينة وطريق حسن علام الواصل بين مدينة برج العرب الجديدة والساحل الشمالي الغربي بطول 8.5 كيلو متر الساحلي، والجاري توسعته حالياً ليصبح بعرض (7) حارات مرورية بكل اتجاه. 

وأكد المهندس أحمد عمران تطوير توسع  المدخل الغربي الواصل لساحل الشمالي من اهم المشروعات الجاري تنفيذها حالياً لربط المدينة بشبكة الطرق القومية الجاري تنفيذها بالمنطق حالياً حيث يربط المشروع المدينة بالامتدادات الخاصة بمحور التعمير والطريق. 

وتابع  مسؤولي هيئة المجتمعات العمرانية خلال الجولة الموقف التنفيذي والتحديات التي تواجه المشروع، مشدداً على مسؤولي الشركة بالالتزام بالبرنامج الزمني للمشروع والالتزام بالمواصفات الفنية المعمول بها. 

كما تابع المهندس أحمد عمران مع مسؤولي جهاز برج العرب أعمال تركيب إنارة الطريق بأعمدة الهاي ماست، وتنفيذ خطة زراعة الجزيرة الوسطى بأشجار مثمرة ويعد المشروع. 

واستأنف جولته بالمرور على أعمال الزراعة الجاري تنفيذها بمنطقة 134 عمارة إسكان اجتماعي بالمدينة، ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، ومتابعة تنفيذ تطوير وتوسعة محطة المعالجة الثنائية بنظام برك الأكسدة، والجاري تنفيذها حالياً ضمن منظومة فصل الصرف الصناعي عن الصرف الآدمي. 

 وخلال جولاته، وجه مساعد نائب رئيس الهيئة بضرورة الالتزام بتنفيذ كل توجيهات السلطة المختصة بالالتزام بإنهاء المشروعات في المواعيد المقررة والعمل على تنفيذ البنود طبقاً للمعايير والمواصفات الفنية.

 

برج العرب الجديدة أحمد عمران الساحل الشمالى الساحل الشمالي الغربي العرب الجديدة

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