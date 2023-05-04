السنغال: إجلاء 20 شخصًا من الخرطوم إلى القاهرة

أعلنت السنغال عن إجلاء نحو 20 شخصًا من السودان يتحدرون من السنغال وغينيا بيساو، بسبب الاشتباكات الأخيرة في البلاد، فيما استدعت إجلاء أعداد كبيرة من الأجانب.

ونُقل هؤلاء المرشحون للعودة الطوعية من الخرطوم إلى القاهرة، ثم إلى دكار، وفق بيان وزارة الخارجية السنغالية، دون تحديد عدد السنغاليين المقيمين في السودان أو الذين ستتم إعادتهم.

وفي وقتٍ سابق، أبدى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أسفه لإخفاق المنظمة في وقف الحرب في السودان، حيث تقوّض المعارك المستمرة جهود ترسيخ الهدنة.

وقال جوتيريش لصحفيين في نيروبي إن الأمم المتحدة "فوجئت" بتفجر العنف في السودان، مضيفًا: "لم نتوقع حدوث ذلك.. يمكن القول إننا أخفقنا في منع الأمر".