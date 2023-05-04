صحيفة أمريكية: منتجو فيلم "نتفليكس" عن كليوباترا لم يراعوا الدقة

قالت صحيفة "واشنطن إكزامينر" الأمريكية، إن منتجو فيلم كليوباترا على منصة "نتفليكس"، لم يهتموا بالحقائق التاريخية أو الحقيقة ولم يراعوا الدقة، بل كانوا أكثر اهتمامًا بتعزيز الأجندات والدعاية الأيدولوجية اليسارية، وخلق روايات كاذبة للترويج لفكرة، أن الملكة التي كانت واحدة من أقوى الحكام في الحضارة المصرية كانت "سوداء البشرة" بدلاً من إظهار الحقيقة.

ولفتت الصحيفة الأمريكية، إلى أن مصر اعترضت على الصورة الخاطئة التي رسمها الفيلم عن الحاكم المصري القديم، وادعت أن كليوباترا "ذات بشرة سمراء" ولا ينبغي أن تصورها ممثلة سوداء، في حين زعم آخرون أن نيتفليكس كانت "تغسل" تاريخ البلاد.

ولدت كليوباترا، التي ولدت في عام 69 قبل الميلاد، كانت الملكة واخر حاكم لاسرة البطالمة، وظل حكمها من سنة 51 ق‌م حتى موتها في سنة 30 ق‌م، بحسب السجلات التاريخية.