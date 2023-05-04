الخميس 04 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

صحيفة أمريكية: منتجو فيلم "نتفليكس" عن كليوباترا لم يراعوا الدقة

كليوباترا السوداء
كليوباترا السوداء

قالت صحيفة "واشنطن إكزامينر" الأمريكية، إن منتجو فيلم كليوباترا  على منصة "نتفليكس"، لم يهتموا بالحقائق التاريخية أو الحقيقة ولم يراعوا الدقة، بل كانوا أكثر اهتمامًا بتعزيز الأجندات والدعاية الأيدولوجية اليسارية، وخلق روايات كاذبة للترويج لفكرة، أن الملكة التي كانت واحدة من أقوى الحكام في الحضارة المصرية كانت "سوداء البشرة" بدلاً من إظهار الحقيقة.

ولفتت الصحيفة الأمريكية، إلى أن مصر اعترضت على الصورة الخاطئة التي رسمها الفيلم عن الحاكم المصري القديم، وادعت أن كليوباترا "ذات بشرة سمراء" ولا ينبغي أن تصورها ممثلة سوداء، في حين زعم آخرون أن نيتفليكس كانت "تغسل" تاريخ البلاد. 

ولدت كليوباترا، التي ولدت في عام 69 قبل الميلاد، كانت الملكة واخر حاكم لاسرة البطالمة، وظل حكمها من سنة 51 ق‌م حتى موتها في سنة 30 ق‌م، بحسب السجلات التاريخية.

البطالمة الحضارة المصرية القديمة الحكومة المصرية الحقائق التاريخية المصري القديم اليونان

الأكثر قراءة

تقرير بريطاني: سواحل البحر الأحمر بمصر أقرب وجهة إلى أوروبا

صالون أحمد عبد المعطي حجازي يناقش "الشعر والموسيقى" ببيت الشعر الأحد

من بينها مصر.. السعودية تطلق خدمة التأشيرة الإلكترونية في 7 بعثات

الجيش الروسى يصد هجوم مسيرات استهدفت مناطق سكنية جنوب أوكرانيا

الدولار يتراجع مع فتح "المركزي الأمريكي" الباب أمام إنهاء التشديد

"ذا ناشونال": فيلم "الوثائقية" عن كليوباترا يدحض مزاعم "نتفليكس"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سامح الأسوانى

النيل الآمن من الرمال المتحركة

محاسن السنوسي

الحوار الوطنى.. اختلاف لا خلاف

وائل لطفي

الوحدة فى إطار التنوع

بكر عويضة يكتب: تتويج تشارلز يحدّث نهج إليزابيث

ماجد حبته

.. وبدأ الحوار الوطنى

عبد الرحيم طايع

نورا ناجي.. هُوِيَّة نقيَّة ونجوميَّتان

مدحت بشاى

الإعلام الدينى.. والحوار الوطنى

جلال حمام

صراع المصالح فى السودان

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تعلن استشهاد 3 وإصابة 4 برصاص الاحتلال

بينها «القيادة الجنوبية».. الجيش الإسرائيلى يعلن تعيينات جديدة فى هيئة الأركان

بعد تبادل إطلاق الصواريخ بين إسرائيل وغزة.. الأسباب والرد والتداعيات