صالون أحمد عبد المعطي حجازي يناقش "الشعر والموسيقى" ببيت الشعر الأحد

يستضيف بيت الشعر “بيت الست وسيلة”، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية ندوة "الشعر والموسيقى" بصالون الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي، ويشارك فيها الفنان الموسيقار خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية، والكاتب والناقد الأدبي سامي سليمان، والكاتب والناقد الأدبي رضا عطية، وبمصاحبة الفنانة تقى الهجرسي وفرقتها الموسيقية، وذلك في تمام الساعة السابعة مساء الأحد 7 مايو الجاري بمقر بيت الشعر.

بيت الشعر

يقع هذا المنزل بمنطقة الأزهر ملاصقاً من الناحية الجنوبية الشرقية لمنزل الهراوي، ومطلاً بواجهته الشمالية الشرقية ( الرئيسية) علي حارة الست وسيلة.

وبني المنزل عام (1074 هـ 1664م) كما كتب على إزار كتابي بسقف المقعد يشير الي أن هذا المنزل يمتلكه عبد الحق وشقيقه لطفي أولاد محمد الكناني وهما من شيدا هذا المنزل وأن الست وسيله هي آخر من امتلكته وهذا المبنى حالياً ملكية المجلس الأعلى للآثار.

ولهذا المنزل واجهة رئيسية هي الشمالية الشرقية وفي أقصي اليسار منها مدخل المنزل حيث يؤدي الي دركاه نصل منها الي فناء سماوي ، يؤدي الى المقعد والقاعة الرئيسية ومدخل آخر يؤدي الى القاعة الكبرى وقد انتهى ترميم هذا المنزل عام 2005 ، ويمثل نموذجاً فريداً لعمارة المنازل في العصر العثماني .