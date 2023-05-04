الخميس 04 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ مطروح: تحريك تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعى والسرفيس بنسبة 10%

اللواء خالد شعيب
اللواء خالد شعيب محافظ مطروح

قرر اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح،  تحريك  تعريفة الركوب الحالية لسيارات النقل الجماعي والسرفيس بنسبة نحو ١٠%، سواء  لخطوط السرفيس الداخلي أو الربط  مع المحافظات والأقاليم، مع انتظام سير العمل داخل جميع المواقف على مستوى مراكز ومدن محافظة مطروح.

جاء  ذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بوزارة البترول والتعدين تحريك أسعار لتر السولار بدء من الساعة ٢ صباح اليوم الخميس من 7,25جنيه إلى8,25  جنيه.

ووجه محافظ مطروح بتكثيف حملات الرقابة المشتركة بين مديرية التموين، وإدارة المواقف الموحدة بالمحافظة، وإدارة المرور ومباحث المرور، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي مخالفة لرفع قيمة تعريفة الركوب عن الحد المقرر ومحاولة استغلال المواطنين، مع  التشديد على إعلان قائمة التعريفة الجديدة للأجرة بجميع المواقف، ووضع الملصقات على السيارات محدد عليها خط السير وتعريفة الأجرة المحددة. 

وناشد محافظ مطروح المواطنين بالتواصل الفوري على رقم هاتف  0464933158 لغرفة عمليات محافظة مطروح الرئيسية والتي تقوم بدورها بالمتابعة المستمرة على مدار اليوم مع غرف العمليات الفرعية في المراكز والمدن حال زيادة تعريفة الركوب لجميع الخطوط الداخلية والخارجية، وذلك على مدار 24 الساعة.

تحريك تعريفة الركوب الحالية لسيارات النقل الجماعي والسرفيس بمطروح
تحريك تعريفة الركوب الحالية لسيارات النقل الجماعي والسرفيس بمطروح
تحريك تعريفة الركوب الحالية لسيارات النقل الجماعي والسرفيس بمطروح
تحريك تعريفة الركوب الحالية لسيارات النقل الجماعي والسرفيس بمطروح
تحريك تعريفة الركوب الحالية لسيارات النقل الجماعي والسرفيس بمطروح
تحريك تعريفة الركوب الحالية لسيارات النقل الجماعي والسرفيس بمطروح
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