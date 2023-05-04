الداخلية تحبط تصنيع منشطات وتضبط مخدرات بقيمة 6 ملايين جنيه

أحبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية محاولة تشكيل عصابي تصنيع المنشطات والعقاقير المخدرة، وضبط بحوزتهم كميات كبيرة من تلك العقاقير والمواد الفعالة وأدوات التصنيع بنطاق القاهرة والدقهلية، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تصنيع المنشطات والعقاقير المخدرة وترويجها.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي "الأمن الوطني- الأمن العام" وبمشاركة مديريتي أمن "القاهرة - الدقهلية" قيام (عدد 5 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية") بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في تصنيع المنشطات والعقاقير المخدرة وترويجها.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبط أحدهم بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية وبحوزته (500 قرص مخدر لعقار "تامول"– 1000 عبوة منشطات- مبلغ مالي – هاتف محمول).

كما تم ضبط باقي المتهمين بمسكن أحدهم بدائرة قسم شرطة بدر بالقاهرة وبحوزتهم (عدد 2500 قرص مخدر لعقار الترامادول- كمية من العقاقير المخدرة والمواد المنشطة وزنت 900 كيلو جرام- 385 كيلو جرام و200 لتر من مواد وخامات التصنيع- عدد كبير من الماكينات والمعدات والأدوات المستخدمة فى عملية التصينع- مبلغ مالى- عدد 4 هواتف محمول- عدد 3 سيارات).

وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي وحيازتهم للعقاقير المخدرة والمنشطات بقصد الاتجار واستخدامهم للمواد الخام والأدوات والمعدات بقصد التصنيع والمبلغ المالي من متحصلات الاتجار واستخدام السيارات والهواتف المحمولة في النقل والترويج على النحو الذي أكدته التحريات.

وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي 6 ملايين جنيه.