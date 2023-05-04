الأربعاء 03 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

احالة عاطل للجنايات بتهمه قتل مسن في الوراق

متهم
متهم

أحالت النيابة العامة عاطل للمحاكمة امام الجنايات بتهمه قتل مسن، بسبب خلافات بينهما بمنطقة الوراق.

البداية مع بللاغ تلقاه قسم شرطة الوراق بلاغا يفيد إصابة مسن بجروح نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض.

وتبين من تحريات رجال المباحث أن عاطل اعتدى عليه بسلاح أبيض، بسبب خلافات بينهما، وبإعداد كمين للمتهم تم ضبطه، وبمواجهة الجاني اعترف بارتكاب الواقعة وأرشد عن سلاح الجريمة.

وعقب نقل المجني عليه إلى المستشفى، تدهورت حالته الصحية، وفارق الحياة متأثرا بالإصابة التي لحقت به، واعترف المتهم أن خلافات تجمع بينه وبين المجني عليه دفعته للتشاجر معه والاعتداء عليه بسلاح أبيض.

أرشد المتهم عن السلاح المستخدم في الاعتداء على المجني عليه، واستمع رجال المباحث لأقوال أفراد من أسرة الضحية، ووجهوا اتهاما للجاني بالاعتداء عليه، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

إحالة عاطل قتل الوراق خلافات

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