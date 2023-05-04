رسميًا.. هالاند الأكثر تسجيلًا للأهداف خلال موسم واحد

أصبح النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، أكثر لاعب تسجيلًا للأهداف في موسم واحد ببطولة الدوري الإنجليزي.

واستطاع هالاند تسجيل الهدف الثاني لمان سيتي في شباك وست هام يونايتد، ليرفع رصيده من الأهداف هذا الموسم إلى 35 هدفًا.

وحطم هالاند الرقم القياسي الذي سُجل باسم آلان شيرار وأندي كول، بتسجيلهما 34 هدفًا في موسمي 1994-1995، 1993-1994 على الترتيب، مع العلم أن رقميهما جاءا في موسمين عرفا مشاركة 22 فريقًا في المسابقة، بمجموع 42 جولة للبطولة الإنجليزية.

ويلعب مانشستر سيتي ووست هام يونايتد، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “بريميرليج”، موسم 2022-2023.

مانشستر سيتي سيطر على أحداث الشوط الأول، وكان قريبًا من التسجيل في أكثر من مناسبة.

في الدقيقة 30، تلقى جاك جيريليش تمريرة رائعة داخل منطقة الجزاء، لتتجه نحو القائم الأيسر، قبل أن يبعدها فابيناسكي حارس مرمى وست هام.

وفي الدقيقة 32، ارتطمت تسديدة رودري في القائم الأيمن لمرمى وست هام.

وتُنقل مباراة مانشستر سيتي ووست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي، تليفزيونيًا، على قناة beIN Sports Premium 1 HD.

تشكيل مانشستر سيتي أمام وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي

أما عن تشكيل مان سيتي أمام وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي، فشهد إراحة عدد من العناصر الأساسية على رأسهم إيدرسون مواريش، فيما عاد الهولندي ناثان آكي للمشاركة أساسيًا بعد تعافيه من الإصابة، واستمر غياب البلجيكي كيفن دي بروين

وجاء تشكيل مانشستر سيتي أمام وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي كالآتي:

في حراسة المرمى: ستيفن أورتيجا.

خط الدفاع: كايل والكر - روبين دياز - جون ستونز - ناثان آكي.

خط الوسط: رودري - برناردو سيلفا - جوليان ألفاريز.

خط الهجوم: رياض محرز - جاك جيريليش - إيرلينج هالاند.

ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من : إيدرسون مواريش – كالفن فيليبس – إلكاي جوندوجان – إيمريك لابورت – فيل فودين – مانويل أكانجي - سيرجي جوميز - ريكو لويس – بيروني.

ويحتل مانشستر سيتي قبل انطلاق المباراة، المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 76 نقطة، خلف أرسنال صاحب الصدارة بفارق نقطتين، مع أفضلية مباراتين في اليد لفريق “السيتيزنز”، إحداهما اليوم أمام ضيفه وست هام يونايتد.