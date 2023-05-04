رئيس جهاز سوهاج الجديدة يتفقد محطات المياه والصرف الصحى بالمدينة

أجرى المهندس محمد عبد الله رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، جولة تفقدية لشبكات ومحطات المياه والصرف الصحي، يرافقه نواب ومعاونين رئيس الجهاز، ومدير الإدارات المختصة، وذلك لمتابعة حركة سير العملية الإنتاجية.

محطات المياه والصرف الصحي بسوهاج الجديدة

وتابع المهندس محمد عبد الله ومسئولي جهاز، بتفقد شبكات الصرف لمنطقة ٢١٤ فدانا، وأوصا بضرورة الانتهاء من الأعمال طبقا للجدول الزمني وبأعلى جودة.

محطات المياه والصرف الصحي بسوهاج الجديدة

وباشر مسئولي جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة تنفيذ أعمال محطة رفع الصرف الصحي، التي تخدم منطقه النخيل (١٦٢ فدانا)، ومنطقة ١٢٧ فدانا، وأوصا بضرورة الانتهاء من الأعمال وفقا للجدول الزمنى ومراعاة الدقة والجودة، وقام بزيارة محطة مياه الشرب بمدينة سوهاج الجديدة، قدرة المحطة ٣٥٠٠٠ متر مكعب لكل يوم.

محطات المياه والصرف الصحي بسوهاج الجديدة

وقام رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة بمتابعة بئر التوزيع والمروقات ومبنى المرشحات ومبنى الطلمبات والخزانات الأرضية، وقام بتنفيذ تجربة إنذار تسريب غاز الكلور للوقوف على مدى جاهزية أجهزة الإنذار وأجهزة شفط الهواء على العمل بكفائة.

محطات المياه والصرف الصحي بسوهاج الجديدة

كما استكمل المهندس محمد عبد الله ومسئول الجهاز سوهاج الجديدة، تفقد مبنى المولد وقام بتجربة تشغيله للوقوف على مدى جاهزيته للعمل، وأوصا بتوفير مخزون من السولار لتشغيله فى أي حالات طارئة، ثم قام بتفقد محطة هورس وهي محطة رفع مياه الصرف الصحى، وتم متابعة تشغيلها، كما تفقد مولد المحطة وقام بتشغيله للوقوف على مدى جاهزيته للعمل وأوصا بضرورة توفير مخزون من السولار لتشغيله.

محطات المياه والصرف الصحي بسوهاج الجديدة

ونوه المهندس محمد عبد الله رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، بأهمية تنفيذ توجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس عبد المطلب عمارة نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس كمال بهجات مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بالحرص على سرعة الانتهاء من تنفيذ تطوير ورفع كفاءة مشروعات المياه والصرف الصحي ومشروعات الإسكان المختلفة لتسليمها لحاجزيها، وتوفير كافة الخدمات السكان من خدمات ومحلات وصيدليات وغيرها من الخدمات بالمدن الجديدة بصعيد مصر.

محطات المياه والصرف الصحي بسوهاج الجديدة

محطات المياه والصرف الصحي بسوهاج الجديدة

محطات المياه والصرف الصحي بسوهاج الجديدة

محطات المياه والصرف الصحي بسوهاج الجديدة