سنتامين تستثمر 830 مليون دولار فى مصر خلال 12 شهرًا شاملة حصة من الأرباح

أصدرت شركة سنتامين الأسترالية، صاحبة حق امتياز منجم السكري فى مصر، تقرير الاستدامة لعام 2022 للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، منذ تأسيسها، حيث التزمت شركة سنتامين بالمعايير الدولية للممارسات الجيدة من خلال أولويات الاستدامة الخاصة بها: الحوكمة، والسلامة، والصحة والرفاهية، والطاقة والمناخ، وإدارة المواد، والشراكة الاجتماعية والاقتصادية، والأفراد والتحول، وحماية البيئة.

تقرير الاستدامة لعام 2022

ويسلط التقرير الضوء على التقدم المستمر الذي تحرزه الشركة في هذه المجالات والأثر الإيجابي لاستثماراتها في مصر.

وقال مارتن هورجان، الرئيس التنفيذي لشركة سنتامين: “يفخر فريق سنتامين بنهجنا المسؤول في التعدين، ووضع معايير للأداء المستدام والممارسات الصناعية الجيدة في مصر، فخلال السنوات الثلاث التي قضيتها كرئيس تنفيذي، أظهر لي الموظفون في منجم السكري مدى الإمكانات التي يمكن أن توفرها هذه الصناعة والشركة كمساهم وشريك كبير في النمو الاجتماعي والاقتصادي لمصر”.

وأضاف هورجان: "لقد شهد عام 2022 استثمارات مستمرة من جانب شركة سنتامين في مصر، حيث استثمرت سنتامين 830 مليون دولار أمريكي من القيمة الاقتصادية في مصر، تم توزيعها على التوظيف والتدريب والبنية التحتية والاستثمار في المجتمعات المحلية، فضلا عن حصة الأرباح الحكومية ومدفوعات الرسوم، وبقيت الغالبية العظمى من هذه الاستثمارات في مصر من خلال شراكتنا مع الحكومة المصرية وأيضا لأن 96% من القوى العاملة لدينا هم من المواطنين المصريين و67% من الإنفاق على المشتريات يذهب للموردين المصريين، ولقد كان إعطاء الأولوية للشركاء المصريين على طول سلسلة التوريد لدينا هو الأولوية بالنسبة لي منذ اليوم الأول كرئيس تنفيذي للشركة ولدينا طموحات جريئة لتحسين هذا الأمر بشكل أكبر وضمان استمرار المصريين في الاستفادة من استثماراتنا في البلاد".

كما قال رئيس سنتامين: "إننا ندرك تماما مسؤوليتنا كمالك ومشغل وشركاء لمنجم السكري، وتدعم برامجنا البيئية هذا الالتزام. حيث نشرنا مؤخرا خارطة طريق إزالة وتقليل الانبعاثات الكربونية الخاصة بنا والتي تحدد أهدافا طموحة على المدى القريب للحد من انبعاثاتنا في كل عملياتنا وإلى جانب برامجنا الإشرافية الأوسع نطاقا لاستدامة المياه والتربة وجودة الهواء والتنوع البيولوجي. وسنواصل البحث عن الطرق الأكثر فعالية لتقليل وتخفيف آثارنا البيئية في منطقة منجم السكري وما حولها".

كما أضاف مارتن هورجان: “قد كان هذا بالفعل عاما من التقدم لأولويات الاستدامة لدينا وسيستمر هذا طوال الفترة المتبقية من عام 2023، أنا شخصيا متحمس للحماس والالتزام الذي يظهره موظفونا يوما بعد يوم للتقدم في عملياتنا لضمان أن يكون منجم السكري تجربة رائدة في معايير الاستدامة في البلاد وحول العالم”.

نقاط رئيسية:

تمكين وتدريب قوة عاملة ماهرة ومتنوعة وشاملة

- %96 من القوى العاملة في مصر هم من المواطنين المصريين.

- 4.480 إجمالي القوى العاملة في مصر

- %50 من القوى العاملة في منجم السكري من سكان محافظة البحر الأحمر المحلية ومناطق صعيد مصر.

- %75 من مناصب الإدارة العليا والمتوسطة في منجم السكري يشغلها مواطنون مصريون، بزيادة قدرها 70% عن عام 2021.

- تعاقدت شركة سنتامين مع منظمة تدريب لتقديم دورات القيادة والإدارة للموظفين داخل البلاد في منجم السكري.

- حصل 9 موظفين بنجاح على مؤهل الدبلوم.

- أكمل 38 موظفا دورات التدريب حتى المستوى الرابع.

- حضر 49 موظفا تدريبا على التطوير الإشرافي.

- تعمل حاليا 34 سيدة في مجمعات السكري واستكشاف الصحراء الشرقية، 2 منهن في مناصب إدارية، مع التزام شركة سنتامين بزيادة تمثيل المرأة.

- إطلاق "مسار تطوير الموظفين" لتوفير فرص التدريب وصقل المهارات لجميع الموظفين.

- تم تقييم 84٪ من الموظفين مع تقدم 58٪ منهم إلى مستوى أعلى من المهارة.

- زيادة بنسبة 62٪ في إجمالي التدريب لكل موظف متوسط في السكري ليصل إلى 44.3 ساعة تدريبية.

تعظيم الثروة والازدهار على نطاق واسع من خلال التعدين في مصر

- 830 مليون دولار أمريكي من المساهمات الاقتصادية المباشرة لمصر، والغالبية العظمى من هذه الاستثمارات باقية في مصر.

- 59 مليون دولار أمريكي أجور ومزايا للموظفين.

- 61 مليون دولار أمريكي من حصة الأرباح والرسوم والضرائب والمدفوعات الأخرى للحكومة المصرية

- %67 من إجمالي المشتريات التي تم إنفاقها في مصر مع الموردين المحليين، ومصادر السلع المحلية مثل مواد البناء والأجهزة الصناعية الخفيفة؛

- 604 موردين مصريين يقدمون سلعا لشركة سنتامين، بزيادة عن عدد 508 موردين في عام 2021.

- استثمار 0.5 مليون دولار في المجتمعات المحلية، ودعم الأسر الضعيفة ماليا، فضلا عن المدارس الابتدائية والثانوية المحلية وعيادات إعادة التأهيل.

وضع معايير بيئية رائدة للتعدين في مصر

- تم إعادة استخدام 37٪ من المياه المستخدمة في منجم السكري، بزيادة قدرها 5٪ عن العام الماضي.

- عدم وجود أي حوادث بيئية مبلغ عنها (المستويان 4 و5).

- تشغيل محطة الطاقة الشمسية بالتيار المباشر بقدرة 36 ميجاوات بنجاح بالاستعانة بشركاء محليين لتقليل انبعاثات الكربون في الموقع.

- تم توفير 265 وظيفة خلال فترة ذروة العمل.

- وفي وقت لاحق، حصلت شركة جيزة سيستمز على عقد رئيسي آخر لتركيب الألواح الشمسية.

سنتامين تستثمر 830 مليون دولار فى مصر خلال 12 شهراً شاملة حصة من الأرباح

منجم السكري

منجم السكري

منجم السكري

منجم السكري

منجم السكري