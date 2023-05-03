ضبط 12 ألف سرنجة وخيوط جراحية منتهية الصلاحية فى حملة بالغربية

أشاد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بالحملات اليومية التي تقوم بها مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المهندس محمد ابوهاشم وكيل وزارة التموين.

حيث تابع المحافظ الحملة التي قامت بها المديرية وتمكنت من ضبط 12000 سرنجة طبية وخيوط جراحية وكمادات أطفال انتهاء 4/ 2023 وانتهاء 3/ 2023 داخل شركة طبية بطنطا، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.

ووجه المحافظ مديرية التموين وباقي الجهات المعنية بتكثيف حملات الرقابة والحملات التفتيشية من أجل ضبط وردع المخالفين.

من ناحيته قال المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين والتحارة الداخلية بالغربية، أن المديرية ستستمر في إطلاق وتوجيه الحملات التفتيشية على الأسواق للاطمئنان على جودة السلع والمنتجات بكافة أشكالها والتي يتم بيعها في أسواق ومنافذ البيع بالمحافظة.

كما تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية جهود الحملات التفتيشية لمديرية الطب البيطري لفرض وإحكام الرقابة على الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية ذات الأصل الحيواني، حيث قامت المديرية بتحرير عدد 42 محضر وضبط 4485 كجم لحوم وأسماك غير صالحة للاستخدام، خلال حملاتها التفتيشية وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

وأكد رحمي أن المحافظة تكثف وبقوة من الحملات التفتيشية على منافذ بيع السلع والأسواق لمراقبة الأسعار وجودة السلع المعروضة للمواطنين، مشدداً على الجهات المنوط بها بأعمال المراقبة والتفتيش بعدم التهاون مع المخالفين وإحكام الرقابة والمتابعة على الأسواق بالمحافظة.

ومن جهته، أكد الدكتور حاتم كمال أنور وكيل وزارة الطب البيطري أن كمية اللحوم المضبوطة تنوعت بين 4473,3 كجم من الأسماك إلى جانب 11,6 كجم من اللحوم المصنعة، وأضاف أنور، أن المديرية ستستمر في إطلاق وتوجيه الحملات التفتيشية على الأسواق للاطمئنان على جودة السلع ذات الأصل الحيواني المباعة في أسواق ومنافذ البيع بالمحافظة.