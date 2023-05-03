الأربعاء 03 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"المصريين الأحرار" يكشف آليات تواصل الحزب مع الشارع المصري

عصام خليل
عصام خليل

قال عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن أولويات الشارع المصري هي في الناحية الاقتصادية، والبعض أولوياته حول الصحة والتعليم، مؤكدًا أن الارتقاء بهما لن يكون إلا بإمكانيات قوية جدًا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لـ "تغطية خاصة" لقناة "إكسترا نيوز"، مع الإعلامية إنجي طاهر، أن آليات تواصل الحزب مع الشارع المصري تكون من خلال الأمانات بالمحافظات، بتخصيص أمانة الحزب بالمحافظات ندوات مع نقيب الفلاحين وبعض المزارعين للوقوف على أهم المشاكل التي يواجهونها وسبل حلها من وجهة نظرهم، وكذلك باقي القضايا.

وأكد أنه تم رصد المحاور الثلاث "اقتصادي وسياسي واجتماعي" في الشارع وتم وضع حلول لها وعرضها ضمن المقترحات على الحوار الوطني.

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