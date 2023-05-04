الأربعاء 03 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

غدر الصحاب.. أول صور لشاب قتله صديقه بـ4 طعنات نافذة بالمطرية

المجني عليه
المجني عليه

حصل «الدستور» على صور المجني عليه  «محمد مطراوي» الذي قُتل على يد صديقه بـ4 طعنات متفرقة في جسده بمنطقة المطرية، بسبب سرقه هاتف محمول. 

تفاصيل الواقعة 

 البداية بتلقي قسم شرطة المطرية بلاغًا من أحد الأهالي يفيد بوجود شخص قُتل على يد صديقه وألقى بجثمانه من شرفه المنزل ، بعدما نشبت بينهما مشاجرة بسبب سرقه هاتف محمول.

على الفور، انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة وبالتحريات وسؤال شهود العيان تبين  العثور على جثة شاب يدعي «محمد مطراوي» الشهير بـ«اللمبي» يبلغ من العمر23 قتل على يد صديقه بسبب سرقة هاتف محمول في منطقة المطرية.

بإعداد الكمائن استطاع رجال الأمن القبض على المتهم،وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

المجني عليه
المجني عليه
المجني عليه صور صديقه هاتفه عين شمس

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