برلماني: الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني كاشفة لتنوع الرؤى

وصف النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، والمقرر المساعد للجنة الصناعة بالحوار الوطني، الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني بـ"الكاشفة" عن تنوع كبير في الرؤى لكافة المتحدثين بها والمعبرة عن قوى المجتمع، مما يعيد وحدة الصف بين كافة القوى السياسية والحزبية ومؤسسات المجتمع المدني.

وقال "شلبي"، في بيان أصدره، اليوم، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي المسجلة للمشاركين في الحوار الوطني تعكس التأكيد على جدية القيادة السياسية في التعامل مع الحوار الوطني وما سيأتي به من توصيات، والاستماع إلى كافة الآراء من القوي السياسية المشاركة باعتبارهم جزء اصيل من بنية المجتمع والدولة بشكل عام، وأن الاختلاف فى الرأى، لا يفسد للوطن قضية، وأن حجم التنوع، والاختلاف فى الأطروحات، يعزز بقوة من كفاءة المخرجات التى ينتظرها الجميع.

وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حزب حماة الوطن بمجلس النواب، أن للحزب من أوائل القوى السياسية التي دعمت وسارعت للمشاركة في هذا الحوار الوطني، وحرصت على نجاحه وتحقيق أهدافه باعتباره وثيقة تاريخية للعبور بالتحديات الراهنة نحو الجمهورية الجديدة، والتي تحتاج لتكاتف الجميع وتتماشى مع تطلعات كل القوى السياسية والشعب من أجل حياة كريمة لكل المصريين، مؤكدا أن الحوار الوطني يمثل أداة هامة نحو توحيد الجبهة الداخلية خلف الدولة المصرية في مواجهة التحديات الاقتصادية.

وانطلقت، اليوم، الأربعاء، الجلسة الافتتاحية لجلسات الحوار الوطني، بـقاعة مؤتمرات "أرض المعارض" بالقاهرة، وذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، منذ إطلاقه وثيقة الحوار الوطني، حول أولويات العمل الوطني والمشاركة الفعالة من خلال مساحات مشتركة لمختلف أطراف المجتمع كافة، بما يدعم مسيرة التنمية ورؤية مصر 2030.

جاء ذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي دولة رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والسفراء ورؤساء الأحزاب السياسية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والاتحادات والنقابات العامة والمجتمع المدني والصحفيين والإعلاميين وعدد من الشخصيات العامة.

وأكد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال كلمة مسجلة ألقاها في بداية الجلسة؛ متابعته عن كثب كافة التحضيرات للحوار الوطني، الذي يرسم ملامح الجمهورية الجديدة، مؤكدًا أن أحلامنا وآمالنا تفرض علينا أن نتوافق، ودعا السيد الرئيس إلى بذل الجهود لانجاح التجربة واقتحام المشكلات والقضايا وايجاد الحلول لها، مؤكدًا دعمه المستمر للحوار لانجاحه وتقديم كافة سبل دعمه، كما أعلن تطلعه إلى المشاركة بنفسه في مراحله النهائية، متمنيًا النجاح والتوفيق في تلك المهمة الوطنية متوجها بالشكر لكافة القائمين عليها، كما أكد السيد الرئيس أن مصر هي الغاية والوسيلة دائما التي تجمعنا على حبها دائما.