الأربعاء 03 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس حزب التجمع: لن نسمح بمحاولات إفشال الحوار الوطنى

سيد عبد العال
سيد عبد العال

قال سيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، إن الدعوة إلى الحوار الوطني فارقة بين مرحلتين: مرحلة الثورة التي يقصد بها 25 يناير، ومرحلة الاستقرار ويقصد بها أحداث ما بعد 30 يونيه.

انطلاق جلسات الحوار الوطني 

أضاف رئيس التجمع خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني أن الحوار الوطني هو الوسيلة المثلى وفرصة عظيمة لإعادة جمع شمل اتحاد 30 يونيه. 

محاولات إفشال الحوار 

وتابع "نحذر من محاولات إفشال الحوار الوطني ولا نسمح بذلك على أي حال من الأحوال".

انطلقت اليوم الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني بشكل علني ويشارك في فعاليات الحوار الوطني مختلف فئات الشعب المصري على طاولة واحدة؛ لمناقشة العديد من القضايا والمقترحات المقدمة بهدف الوصول إلى مخرجات لصالح المواطن المصري، وتكون بمثابة خطوة فارقة في مسيرة البناء نحو الجمهورية الجديدة، بداية مرحلة جديدة تتضمن جلسات نقاشية.

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