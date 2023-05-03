جهاز تنمية المشروعات ينظم ندوة حول سوق العمل بجامعة أسيوط

شهدت جامعة أسيوط، انطلاق فعاليات ندوة تعريفية بكلية تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية ضمن سلسلة الندوات التعريفية للخدمات التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر لطلاب جامعة أسيوط، وذلك في إطار بروتوكول التعاون المنعقد بين الجانبين وبالتنسيق مع فرع الجهاز بالمحافظة.

أقيمت الندوة تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، والدكتور محمود عبد العليم القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتورة دينا ممدوح فؤاد عميد الكلية، والدكتور ريمون ميلاد زكي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

شهدت الندوة حضور الدكتورة هبة الله راشد وكيل كلية طب الأسنان لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإيهاب عبد الحميد مدير فرع جهاز تنمية المشروعات بأسيوط، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والعاملين وطلاب الكلية.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، على ما توليه إدارة الجامعة من اهتمام كبير برفع الوعي لدي شباب الجامعة وحرصها على أن تكون شريكاً فاعلاً مع جهاز تنمية المشروعات، ومحاولة تقديم يد العون لهم عن طريق عرض أفكارهم على جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقديم كل المعلومات والمهارات المطلوبة لإقامة المشاريع واستثمار الأفكار الريادية.

وأشار الدكتور محمود عبد العليم إلى أن سلسلة الندوات التعريفية تستهدف طلاب السنوات النهائية من أبناء الكليات المختلفة وتعريفهم بسوق العمل في ظل توجهات الدولة الحالية، مشيداً بدور جهاز المشروعات في العمل على إتاحة المزيد من الفرص التي تساهم في بناء معارفهم ومعلوماتهم ومهاراتهم للبدء في أنشطة اقتصادية تحفزهم للعمل الحر وفتح آفاق للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وفي سياق متصل؛ استعرض إيهاب عبد الحميد دور جهاز المشروعات والذي ساهم في تمويل مشروعات بمحافظة أسيوط خلال الفترة من 1/1/2014 حتى 31/ 12/ 2022 بمبلغ 3.46 مليار جنيه بأسيوط تتمثل في قروض لتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية بإجمالي 3.1 مليار جنية مولت حوالي 125501 مشروع صغير ومتناهي وفرت حوالي 180.156 فرصة عمل، ومنح بإجمالي تمويل 330 مليون جنيه لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية توفر حوالي 126 فرصة عمل يومية.