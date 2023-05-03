تكريم الأئمة الحاصلين على دورة "تحديات الأمن القومي" (صور)

قالت وزارة الأوقاف إنه تم تكريم الدفعة الثامنة من الأئمة والواعظات الحاصلين على دورة "الدراسات الاستراتيجية وتحديات الأمن القومي"، وذلك بمقر أكاديمية الأوقاف الدولية، وعددهم 80 إمامًا وواعظة، وذلك بحضور السيد اللواء أحمد يسري مشرف الدورة، والدكتور أيمن أبو عمر رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة، والشيخ هيثم رمضان المدير الإداري لأكاديمية الأوقاف الدولية.

أضافت وزارة الأوقاف، في بيان الأربعاء، أن التكريم الحاصلين على دورة "الدراسات الاستراتيجية وتحديات الأمن القومي" المنعقدة بأكاديمية الأوقاف الدولية في الفترة من 29/ 4/ 2023م حتى 3/ 5/ 2023م، جاء في إطار خطة وزارة الأوقاف في التدريب والتثقيف المستمر، وتزويد الأئمة بالعلوم العصرية، وفي إطار التعاون والتنسيق بين وزارة الأوقاف ممثلة في أكاديمية الأوقاف الدولية وأكاديمية ناصر العسكرية العليا.

خلال التكريم هنأ اللواء أحمد يسري الأئمة والواعظات على إتمامهم هذه الدورة التدريبية الهامة، متمنيًا لهم التوفيق والسداد، كما نقل الدكتور أيمن أبو عمر رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة تحيات وزير الأوقاف محمد مختار جمعة وتقديره الكامل لهذا الجهد الكبير الذي تقوم به أكاديمية ناصر العسكرية عمومًا، وكلية الدفاع الوطني خصوصًا، من تثقيف وتوعية وتدريب؛ لإدراك واقعنا والوقوف على حقائق الأمور، وفهم الأحداث المحيطة بنا فهمًا صحيحًا يبدِّدُ أيَّ جهل معرفي، ويصوب أي انحرافٍ فكري.