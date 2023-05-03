الأربعاء 03 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ضياء رشوان: جلسات الحوار الوطنى علنية وهذه ضمانات نجاحه

ضياء رشوان
ضياء رشوان

قال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني إن مجلس أمناء الحوار الوطني نصّ في لائحته على أن جميع جلسات الحوار الوطني علنية، لهذا تقدم بدعوة رسمية لحضور الإعلام لنقل جميع فعاليات الجلسات حتى النهاية: "لن نجري حوارًا في السر".

وأضاف رشوان خلال إلقاء كلمته في الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، أن للحوار الوطني ضمانات تتمثل في الحاضرين بالجلسة الافتتاحية، الرأي العام رقيب على ما سيُقال اليوم بهذه الجلسة، ضمانة الرئيس التي أعلنها بنفسه وهو أنه سيتلقى من المقترحات ليرى ما هو صالح من التشريعات للتنفيذ والأخذ به.

وتابع "يا أيها المصريون أرجوكم شاركونا وراقبونا واصبروا علينا شوية، عبروا عن كل شيء ترون أننا لم نوفق فيه، ستشعرون بإيجابيات هذا الحوار خطوة بخطوة والحوار جديد ويستحق منا ومنكم الصبر".

الحوار الوطنى جلسات الحوار الوطني ضياء رشوان الجلسة الافتتاحية مجلس أمناء الحوار

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