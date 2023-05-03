طلاب جامعة بنها في زيارة لاستوديوهات مدينة الإنتاج الإعلامي

نظمت كلية الآداب جامعة بنها برعاية الدكتور جمال سوسة، زيارات تدريبية موسعة لطلاب قسم الإعلام داخل عدد من استوديوهات مدينة الإنتاج الإعلامي.

وأكد الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، على الدور المحوري للإعلام في صناعة الوعي المجتمعي وحرصه الشديد على تطوير آليات العمل الإعلامي داخل الجامعة، ومواكبة التطور التكنولوجي المتواجد على الساحة الإعلامية، مشيرًا إلى أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام وذلك إطار العمل على وضع برامج تدريبية وزيارات إعلامية متكاملة لخدمة طلاب الجامعة.

وأشار “سوسة” إلى حرص الجامعة على التواصل المستمر مع الطلاب وأن تكون جميع الأنشطة الطلابية متاحة لهم ، مؤكدا على تفعيل الزيارات الميدانية إلي مدينة الإنتاج الإعلامي والتي تستهدف إطلاع الطلاب على أحدث التقنيات المستخدمة فى مجال الإنتاج البرامجي والدرامي، وفي إطار الارتقاء بالمستوى التدريبي والمهني لطلاب قسم الإعلام بما يضمن معايشة الطلاب لواقع المؤسسات الإعلامية الكبيرة فى مصر والتعرف على كيفية إدارة هذه المنظومة الإعلامية الضخمة.

من جهتها، قالت الدكتورة سمية عرفات، رئيس قسم الإعلام بالكلية، إن الزيارات تضمنت جولات تطبيقية موسعة ومحاكاة عملية إلى مجمع استديوهات عدد من القنوات بمدينة الإنتاج الإعلامي تخللها شرح وافي لكل المعدات والتجهيزات كالإضاءة والكاميرات والديكورات، بالإضافة لدخول وشرح محتويات غرفة الكنترول داخل عدد من القنوات الفضائية.

كما شارك الطلاب فى حضور مجموعة من ورش العمل المكثفة في مجالات التدريب الإعلامي، والهندسة الصوتية، والمعالجة الصوتية فضلا عن زياراتهم لمناطق التصوير المفتوح والخارجي بالمدينة ومنها "المنطقة الفرعونية، ومدينة الإسكندرية، والمنطقة والإسلامية، وحي جاردن سيتي، ومنطقة الأحياء الشعبية"، كما تعرف الطلاب على كيفية عمل واستمع الطلاب أيضا لشرح المخرجين ومساعديهم ورئيس تحرير بعض البرامج بالاستديوهات ومهندسين البلاتوهات عن كيفية تصوير بعض البرامج وآلية عمل وتشغيل بلاتوهات البرنامج.

وشارك في الزيارات عدد من أعضاء هيئة التدريس بقسم الإعلام، فيما أبدي الطلاب بسعادتهم بزيارة مدينة الإنتاج الإعلامي والقنوات بها ومدى استفادتهم من هذه الزيارات الميدانية التى تهدف إلى صقل خبراتهم وربط الدراسة النظرية بالتدريبات العملية.