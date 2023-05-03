هبوط طفيف لمؤشرات البورصة بختام التعاملات.. و"السوقى" يخسر مليار جنيه

أنهت أسهم ومؤشرات البورصة المصرية معاملات الأسبوع، اليوم الأربعاء، على تراجع جماعي بدعم من عمليات بيع موسعة قادتها المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية والأجنبية والأفراد المصريين، على أغلبية أسهم السوق المتداولة، تلك التي قابلتها عمليات شراء موسعة من جانب المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار العربية والمتعاملين الأفراد العرب والأجانب على أسهم منتقاة بالسوق.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو مليار جنيه، ليغلق عند مستوى ترليون و116 مليار جنيه.

وأنهى المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "أى جى إكس 30" معاملات، اليوم الثلاثاء، على تراجع محددود بلغت نسبته 03. 0%، بما يعادل 5.29 نقطة خسارة، ليغلق عند مستوى 17295.27 نقطة، كما هبط المؤشر الثانوي "أى جى إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 15. 0%، بما يعادل 4.54 نقطة خسارة، ليغلق عند مستوى 2978.4 نقطة، ما ساهم فى امتداد التراجعات للمؤشر الأوسع نطاقا "أى جى إكس 100 متساوي الأوزان" الذي هبط بنسبة بلغت 08 . 0%، بما يعادل 3.94 نقطة، ليغلق الأسبوع عند مستوى 4521.82 نقطة، وسط تداولات نشطة، بلغت قيمتها نحو 1.68 مليار جنيه، وذلك بالتعامل على نحو 461.1 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ اكثر من 61.1 ألف صفقة بيع وشراء.