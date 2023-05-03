الأربعاء 03 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تحت شعار "نتوحد من أجلهم".. مركز تدريب أطفال التوحد يواصل نشاطه

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شهد مركز أطفال التوحد، استمرار الفعاليات تحت شعار "نتوحد من أجلهم"،  بمركز شباب الزهور وذلك في إطار مبادرة وزارة الشباب والرياضة للاهتمام بأطفال التوحد والحرص على دمجهم فى المجتمع وكيفية مساعدتهم فى التعامل مع الآخرين، بهدف تشجعيهم على ممارسة الرياضة.

 

يقوم أطفال التوحد بممارسة الأنشطة الرياضية والفنية والاجتماعية المختلفة بمركز شباب الزهور، وبمشاركة البنين والبنات، على أيدي مدربين متخصصين.

يذكر أن  مركز تدريب أطفال التوحد ضمن المشروعات القومية التي تديرها الدكتورة سونيا عبد الوهاب وكيل الوزارة - رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، وتنال اهتماما بالغا من الدكتورة غادة جمال الدين مدير عام الإدارة العامة للقاعدة الشعبية.

 

 

جانب من الحدث

FB_IMG_1683114014797
FB_IMG_1683114014797
FB_IMG_1683114012737
FB_IMG_1683114012737
FB_IMG_1683114010034
FB_IMG_1683114010034
FB_IMG_1683114016922
FB_IMG_1683114016922
اجتماعية اطفال التوحد الإدارة العامة للقاعدة الشعبية الاجتماعية الإدارة المركزية

الأكثر قراءة

أول تعليق لحازم إمام على انسحاب الزمالك من السوبر أمام الأهلى

المشدد 3 سنوات غيابيا لفتاة بتهمة تعاطى الهيروين بالإسكندرية

مصرع سائق وإصابة آخر بانقلاب جرار زراعى فى ترعة الحاجر بالبحيرة

مشاجرة على "ميزان" تنتهي بمصرع بائع خضار في المنوفية

رسميًا.. الأهلى يواجه الترجى 12 و19 مايو وكاماكو حكمًا للمباراة

بلاغ للنائب العام يطالب بمنع مرتضى منصور من دخول الزمالك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

النوم المفقود!

حسين دعسة

ما بعد بيان "تشاورى عمان" الأولوية إنهاء الأزمة السورية والتعاون العربى والدولى

مؤمن المحمدي

وكأن شيئًا لم يكن

محمد العسيري

تجليات تترات دراما رمضان

أشرف عبدالشافي

سلامتك يا عصفور .. صنع الله إبراهيم وأنسى الحاج.. خفايا التجربة الأنثوية

إبراهيم داود

دور الثقافة فى حماية المجتمع

نيت كون يكتب: نظرة مبكرة على انتخابات 2024 الأمريكية

وائل لطفي

أكاذيب المركزية الإفريقية

صور

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

حفل الفنان محمد منير فى العريش

محطة تل أبيب

المزيد

بينها «القيادة الجنوبية».. الجيش الإسرائيلى يعلن تعيينات جديدة فى هيئة الأركان

بعد تبادل إطلاق الصواريخ بين إسرائيل وغزة.. الأسباب والرد والتداعيات

جيش الاحتلال يقرر إغلاق الطرق المؤدية للمستوطنات المحاذية لقطاع غزة