تحت شعار "نتوحد من أجلهم".. مركز تدريب أطفال التوحد يواصل نشاطه

شهد مركز أطفال التوحد، استمرار الفعاليات تحت شعار "نتوحد من أجلهم"، بمركز شباب الزهور وذلك في إطار مبادرة وزارة الشباب والرياضة للاهتمام بأطفال التوحد والحرص على دمجهم فى المجتمع وكيفية مساعدتهم فى التعامل مع الآخرين، بهدف تشجعيهم على ممارسة الرياضة.

يقوم أطفال التوحد بممارسة الأنشطة الرياضية والفنية والاجتماعية المختلفة بمركز شباب الزهور، وبمشاركة البنين والبنات، على أيدي مدربين متخصصين.

يذكر أن مركز تدريب أطفال التوحد ضمن المشروعات القومية التي تديرها الدكتورة سونيا عبد الوهاب وكيل الوزارة - رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، وتنال اهتماما بالغا من الدكتورة غادة جمال الدين مدير عام الإدارة العامة للقاعدة الشعبية.

جانب من الحدث

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