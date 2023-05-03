جامعة الفيوم تنظم ندوة "القضية السكانية مسؤولية الجميع"

نظمت كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة الفيوم، ندوة تحت عنوان "القضية السكانية مسئولية الجميع" بالتعاون مع مركز الإعلام بالهيئة العامة للاستعلامات بحضور صفاء أحمد محمد عميد الكلية، وحاتم جمال وكيل وزارة الصحة بالفيوم، وميرفت عبدالعظيم عضو مجلس النواب، وبحضور وكلاء الكلية وممثلي الهيئة العامة للاستعلامات ومديرية الصحة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطالبات، اليوم الأربعاء، تحت رعاية ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، وإشراف عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وقالت صفاء أحمد، عميد الكلية، إن الندوة تأتي اتساقاً مع دور الجامعة في نشر ثقافة الوعي والمشاركة المجتمعية والمساهمة في تعريف الطالبات بالقضية السكانية والتوعية الإنجابية ومخاطر الزيادة السكانية التي تُعد من أهم وأخطر القضايا التي تواجه مجتمعنا لتحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وأوضح حاتم جمالأن وزارة الصحة والسكان تحمل على عاتقها مسئولية تقديم التوعية والتثقيف المجتمعي داخل القرى والنجوع عبر وحدات تنظيم الأسرة المنتشرة بالمحافظة، فضلاً عن أكثر من ٢١ عيادة متنقلة تخدم الأسر في القرى البعيدة عن الخدمات الصحية.

وأضاف أن وحدات تنظيم الأسرة تقدم كافة الخدمات الصحية من الكشف والمشورة والتوعية وتوفير وسائل منع الحمل بالمجان، وتطرق خلال حديثه عن معدلات الانجاب داخل محافظة الفيوم وفق الإحصاءات الرسمية بحوالي ٩٥ الف مولود سنوياً داخل محافظة يبلغ تعداد سكانها ٤ مليون نسمة، وهو معدل كبير وخطر للغاية لصغر مساحة المحافظة والتي تبلغ ٦ الآف كم وتُعد من المحافظات ذات معدل المواليد المرتفع، مما يؤثر على جودة الحياة المعيشية والخدمات المقدمة بسبب الكثافة السكانية العالية ومحدودية المساحة.

كما استعرض مؤشرات إدارة تنظيم الأسرة والمسح الشامل بمديرية الصحة بالفيوم.

ومن جهتها، أشادت ميرفت عبدالعظيم بالمسار التوعوي الذي اتخذته الدولة للحد من الكثافة السكانية حفاظاً على مستقبل مصر وأهمية العمل على خلق ثقافة مجتمعية جديدة للحد من آثارها، مضيفة أهمية تكاتف الشعب المصري بكافة طوائفه لأننا طرف أصيل بالمشكلة فهي مشكلة عامة تؤثر على كافة جوانب الحياة والاقتصاد لأن المتاح أقل من المطلوب تنفيذه، ما يسهم في زيادة معدلات البطالة وانتشار الوساطة والمحسوبية والتسرب من التعليم وانتشار الفقر والمرض.

خلال ندوة "القضية السكانية مسئولية الجميع"

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