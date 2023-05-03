محافظ أسيوط يشيد بمبادرة "مصر الخير" لسداد 1.5مليون جنيه لـ88 غارما

أشاد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، بمبادرة مؤسسة مصر الخير لسداد حوالي 1.5 مليون جنيه عن الغارمين والغارمات الذين صدر بشأنهم أحكام قضائية تمهيداً للإفراج عنهم، في إطار الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة وضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأكد محافظ أسيوط على تقديمه كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ مثل تلك المبادرات والفاعليات لتوفير الرعاية للمواطنين خاصة السيدات الأرامل والمطلقات والغارمات.

وأشادسعد بما تقدمه المؤسسات والهيئات الأهلية وغير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني من خدمات للمواطنين من بينها مؤسسة مصر الخير إحدى مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي والوقوف جنباً إلى جنب مع مؤسسات الدولة في دعم وتقديم خدمات أفضل للمواطنين، خاصة للأسر الأولى بالرعاية تحقيقاً لتنمية مستدامة حقيقية وملموسة تنفيذاً لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة".

وقال محمد فراج، مدير مكتب مؤسسة مصر الخير بأسيوط، إن المؤسسة تشارك في الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة بتقديم وسداد مليون و404 ألاف جنيه لـ88 غارما وغارمة والذين صدر بشأنهم قرارات لجان بمؤسسة مصر الخير عقب الانتهاء من إجراء بحث لكل حالة على حدا والتفاوض مع الدائنين والتنازل عن القضايا مؤكداً على استمرار العمل في دعم ملف الغارمين باستقبال الحالات طوال العام وبحثها وتقديم الدعم المطلوب وذلك تطبيقاً لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأشار اللواء عصام سعد أن هذه المبادرة تهدف إلي مدي حرص المؤسسات والمجتمع المدني في ترابط الأسرة خاصة سداد ديوان الغارمين والغارمات والإفراج عنهم، ويأتي ذلك تزامناً مع احتفالات محافظة أسيوط بعيدها القومي ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة" وهذا ما يدفعنا إلى تقديم كل سبل الدعم أمام مثل هذه المبادرات والفاعليات لتوفير الرعاية للمواطنين.