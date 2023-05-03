الجيزة تطالب المستوفين لشروط وظيفة "تربي" الحضور لمقر جهاز الجبانات

طالبت محافظة الجيزة لمتقدمين لشغل مهنة تربي أو مساعد تربي المستوفين للأوراق المطلوبة طبقا للمسابقة المعلن عنها يونيو 2022، بضرورة الحضور بمقر الجهاز التنفيذي لمشروع الجبانات الكائن مقره سوق الجملة بجوار مدينة الإنتاج الإعلامي بطريق الواحات ٦ أكتوبر، الثلاثاء المقبل 9 مايو الساعة التاسعة صباحا، طبقا للكشوف المعلنة في مقر الجهاز التنفيذي لمشروع الجبانات المنوه عنه.

كانت تمكنت أجهزة محافظة الجيزة، بالاشتراك مع مباحث التموين ومديرية التموين من ضبط ٢٤٤٠ قضية تموينية متنوعة خلال الشهر الماضي، بإجمالي مضبوطات حوالي ٣٢١ طنًا، وذلك في إطار الحملات التي شُنت على المحال العامة والأسواق على مستوى المحافظة.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمواصله التعاون مع مديرية ومباحث التموين والطب البيطري، بشن حملات مكثفة للرقابة والتفتيش على المنشآت التجارية والمحال العامة، للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات المطروحة بالأسواق، ومراجعة البيانات المدونة على السلع، ومنع مختلف صور الغش التجاري، والتلاعب في أسعار السلع الأساسية، وذلك حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.