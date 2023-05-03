أول تعليق لحازم أمام على انسحاب الزمالك من السوبر أمام الأهلي

علق حازم إمام عضو اتحاد الكرة على قرار انسحاب الزمالك من السوبر المصري أمام الأهلي في السوبر بالإمارات.

وكتب حازم إمام على حسابه في فيسبوك: “مع كامل احترامي للجنة الانضباط وقراراتها إلا أني معترض اعتراض كامل على قرار اللجنة وهذه وجهة نظري الشخصية وغير موافق تماماً ويوجد ظلم كبير على نادي الزمالك”.

وأوضح: “ولو كان هذا القرار أيضاً لنادي الزمالك سيكون رأيي هكذا أيضاً.. كنت أتمنى أن يلعب نادي الزمالك المباراة وكامل الاحترام لدولة الإمارات".

وتابع: “ما حدث له مردود تسويقي ولكن ما حدث من إدارة الزمالك شيء طبيعي ومن حقهم أن يعترضوا من الظلم الذي تعرض له.. لن يشعر أحد بما يمر به جمهور ونادي الزمالك وهذا حقهم".

وأضاف: “يجب معالجة الأمور في الفترة القادمة وكما أكدت أن ما يحدث من اتخاذ قرارات بشأن هذا الموضوع اتحاد كرة القدم ليس له أي قرار فيه”.