الأربعاء 03 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أعظم السيمفونيات تتواصل بالأوبرا.. سيمفونية مالر الثالثة على المسرح الكبير

الأوبرا
الأوبرا

استمرارا لسلسلة أعظم السيمفونيات يقدم أوركسترا القاهرة السيمفوني حفلا بقيادة المايسترو أحمد الصعيدي ومشاركة الميتزوسوبرانو چولي فيظى مع كورالى أكابيلا للنساء والأطفال قيادة وتدريب مايا چيفينريا ودنيا أكرم وذلك في الثامنة والنصف مساء السبت 6 مايو على المسرح الكبير.

يتضمن البرنامج السيمفونية الثالثة لمالر والتى كتبها بين عامى 1893 و 1896وتعد أطول مؤلفاته والأطول على الاطلاق فى هذا القالب حيث يستغرق عزفها بين 90 إلى 100 دقيقة ، وتعتبر الأكثر طموحا بين مؤلفاته بسبب حركاتها المتعددة ونادرا ما توصلت محاولات النقاد والخبراء لصياغتها فى وحدة بنائية متكاملة ، فهي عمل ثرى باشكال الحياة ومشروعا ابداعيا يحاول خلاله تصوير الكون ابتداء من مادته الخام وانتهاء بالخالق أو الحب اللذان كان يمزجهما فى مخيلته وتضم ستة حركات اطلق عليهم اسماء بان يستيقظ والصيف يأتي ، بماذا تخبرني الزهور في الغدير ، بماذا تخبرني الحيوانات في الغابة ، بماذا يخبرني الإنسان ، بماذا تخبرني الملائكة ، بماذا يخبرني الحب .

وخلال الساعات الماضية شهد المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية أولى حفلات سلسلة (رعاية أطفال وشباب الموهوبين) الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير التي ترعاها حرم الرئيس السيدة انتصار السيسى، وذلك برعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، وبفكرة نفذها الدكتور خالد داغر، رئيس دار الأوبرا.

 

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