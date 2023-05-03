"الصعيدي" تتمثل الأزهر في المهرجان الدولي السابع للأم المثالية

تشارك الدكتورة نهلة الصعيدي، مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين، في فعاليات المهرجان الدولي السابع للأم المثالية، الذي تنظمه جامعة الأقصر برئاسة الدكتور حمدي محمد حسين، بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، ومؤسسة مشوار التنموية، اليوم الأربعاء، بساحة معبد الكرنك بمدينة الأقصر، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بمشاركة ١٠ دول.

يشارك في فعاليات المهرجان بحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة آمال موسى وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالجمهورية التونسية، والدكتور صلاح الجعفراوى منسق عام المهرجان الدولي للأم المثالية، مستشار مؤسسة محمد بن راشد أل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، والدكتور محمد حسب أبو بكر ممثل دولة سنغافورة، ولفيف من المسؤولين والمكرمين من كل من جمهورية مصر العربية، ودولة فلسطين، والمملكة الأردنية الهاشمية، ومملكة البحرين، وسلطنة عمان، والجمهورية اللبنانية، وجمهورية تونس، ودولة ماليزيا، ودولة سنغافورة، وإنجلترا؛ وذلك لتكريم العديد من الأمهات المرشحات من قبل محافظات مصر المختلفة، وكذا تكريم بعض الشخصيات العامة، والمحافظين، وممثلي الدول العربية والأجنبية المشاركة.

وأعربت الدكتورة نهلة الصعيدي عن سعادتها بالمشاركة في المهرجان الدولي السابع للاحتفاء بالأم المثالية، تقديرًا وامتنانًا من مؤسسة الأزهر الشريف تجاه المرأة ودورها الهام والحيوي في مجالات الحياة كافة، إلى جانب مساهمتها الفعالة فى تقديم جيل نافع لنفسه وبلده، مؤكدة على أن الأم المصرية تمثل الركن الأساس لكل أسرة وهى المحرك الرئيس للتنمية والراعى الرسمي لاستقرار الدولة المصرية.

في نفس السياق، تشارك الدكتورة نهلة الصعيدي في فعاليات الحلقة النقاشية التي ينظمها المهرجان الدولي السابع للأم المثالية بعنوان “المرأة العربية، تمكين وإنجاز بين تحديات الحاضر وطموحات المستقبل”، في تمام الساعة ١٢ ظهراً بمكتبة مصر العامة بالأقصر، وفي فعاليات افتتاح معرض الحرف اليدوية والتراثية.