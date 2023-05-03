الأربعاء 03 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

رئيس البورصة يعلن قرب تفعيل سوق الكربون والمشتقات المالية

رئيس البورصة المصرية
رئيس البورصة المصرية

عقد رئيس البورصة المصرية، أمس الثلاثاء، لقاءا موسعا مع عدد من الإعلاميين الاقتصاديين وذلك في مستهل ورشة عمل نظمتها البورصة المصرية عن التحديثات التي تضمنتها النسخة الجديدة من نظام التداول والتي تتعلق بطريقة احتساب سعري الإقفال اللحظي واليومي.


وتناول اللقاء عدة موضوعات من أهمها التأكيد على استمرار العمل بآلية جلسة مزاد سعر الإقفال وعدم الرجوع عنها، ولكن سيتم تطوير منهجية احتساب سعر الإقفال بما يؤدي إلى تجنب التغيرات الفجائية والحادة وجعله أكثر تعبيرا عن قوى العرض والطلب وذلك للمحافظة على مصالح كافة المستثمرين.


كما أوضح رئيس الخطوط العريضة لعمليات الرقابة على التداول والأسباب، التي قد تدفع إلى إلغاء بعض العمليات استثناء من القاعدة الراسخة بعدم التدخل في آليات السوق، وأكد التنسيق الكامل مع الهيئة العامة للرقابة المالية في هذا الشأن. 


وفي إطار من النقاشات الودية أجاب الدكاني عن أسئلة واستفسارات الإعلاميين كما أعلن عن عدد من الخطوات الهامة لتطوير السوق وتقديم منتجات استثمارية جديدة، من ضمنها قرب تفعيل سوق الكربون وأسواق المشتقات المالية، وأيضا قرب الإعلان عن أسعار الذهب من خلال البورصة المصرية تزامنا مع موافقة هيئة الرقابة المالية على إطلاق أول صندوق استثمار متخصص في الذهب بمصر.

ورشه عمل البورصة المصرية التحديثات التي تضمنتها النسخة الجديدة من نظام التداول طريقة احتساب سعري الإقفال اللحظي واليومي الرقابة على التداول إلغاء بعض العمليات عدم التدخل في آليات السوق الهيئة العامة للرقابة المالية

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