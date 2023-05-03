الأربعاء 03 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

جوارديولا: هالاند رائع.. لكنه لا يُقارن بـ"ميسى"

ميسي وهالاند
ميسي وهالاند

تحدث الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، عن المقارنة بين النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم الفريق، والأرجنتيني ليونيل ميسي، جناح باريس سان جيرمان الفرنسي وأسطورة برشلونة.

ويواصل هالاند تألقه مع مانشستر سيتي في موسمه الأول، ليجذب أنظار الجميع حول العالم وتتم مقارنته بـ ليونيل ميسي.

وتمكّن هالاند من تسجيل 50 هدفًا مع مانشستر سيتي في جميع البطولات خلال الموسم الحالي 2022-2023، ويُصبح أكثر اللاعبين الهدافين تسجيلًا في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 34 هدفًا حتى الآن.

جوارديولا يتحدث عن مقارنة هالاند مع ميسي

ونشرت صحيفة "ميرور" تصريحات جوارديولا، قائلًا: "هالاند لاعب رائع للغاية، ومستواه يتطوّر ويتحسن كثيرًا، ويسجل العديد من الأهداف".

وأضاف: "إنه يتميز بقدرته على التحرك بسرعة في الملعب بالكامل، وليس فقط داخل منطقة الجزاء".

وتابع: "هالاند لديه الرغبة في التطور كلاعب، طالما أنه يمتلكها، فهو على الطريق الصحيح، وعندما يقول سأسجل، فإنه يشعر أن بإمكانه فعل ذلك".

واعترف جوارديولا: "لقد فوجئت قليلًا بهذا الكم من الأهداف، لكنه لاعب يحب كرة القدم وعقليته إيجابية وثقته بنفسه وروحه المعنوية مرتفعة للغاية".

وعن مقارنة هالاند مع ميسي، قال جوارديولا: "لا أوافق على ذلك، لا يوجد لاعب يمكن مقارنته مع ليونيل ميسي".

وأوضح: "هذه المقارنة لن تُفيد هالاند في مسيرته؛ لأن ميسي حافظ على مستواه كل موسم لمدة 15 عامًا".

وواصل: "هالاند وصل إلى نفس معدلات تهديف ميسي، إنه يسجل هدفًا في كل مباراة تقريبًا، ولكن ميسي يُعد اللاعب الأكثر اكتمالًا، فهو يُجيد قراءة المباريات جيدًا ويعلم متى يُسجل".

واختتم جوارديولا تصريحاته، قائلًا: "ليونيل ميسي يمتلك العديد من الأشياء الصعبة على أرض الملعب، ولكنني آمل أن يكون إيرلينج هالاند قريبًا من هذا المستوى، سيكون هذا رائعًا". 

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