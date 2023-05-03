معتز الشناوى يثمن تزامن انطلاق الحوار الوطنى مع اليوم العالمى لحرية الصحافة

ثمن الكاتب الصحفي معتز الشناوي، المتحدث الرسمي لحزب العدل، تزامن الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة مع افتتاح جلسات الحوار الوطنى بمصر.

وأكد الشناوي، في بيان له، ضرورة أن ينعكس ذلك على النهوض بكل أوضاع مهنة صاحبة الجلالة وكل العاملين بها، خاصة بعد مطالبة مجلس نقابة الصحفيين بأن يتم تخصيص عدد من الجلسات لمناقشة أحوال الصحافة والصحفيين.

وأعلن الشناوى تضامنه الكامل مع المقترحات التي تقدم بها عدد من الزملاء أعضاء الجمعية العمومية، والتى أعلنتها نقابة الصحفيين في ثلاثة محاور (تشريعية ومهنية واقتصادية) لطرحها على جلسات الحوار الوطني، على رأسها تعديل التشريعات المنظِّمة للصحافة والإعلام، بما يرسخ استقلال المؤسسات الصحفية، ويسهّل أداء الصحفيين واجبهم المهني، ويرفع القيود التي فرضتها بعض مواد تلك القوانين على حرية الرأي والتعبير، ويحسّن أجور العاملين في المهنة، بما يتناسب مع طبيعة الواجب الملقى على عاتقهم ومعدلات التضخم الأخيرة.

كما تضمنت المقترحات إصدار قانون حرية تداول المعلومات إنفاذًا للمادة 68 من الدستور، والتي نصت على أن "المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية"، على أن تكون النقابة حاضرة ومشاركة وطرفًا في المناقشات التي تسبق إصدار هذا القانون.

وتنطلق فعاليات "الجلسة الافتتاحية لبدء جلسات الحوار الوطني"، اليوم الأربعاء، بمشاركة واسعة وفعالة من مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء.

ويُشارك بها كل فئات الشعب المصري على طاولة واحدة، لمناقشة العديد من القضايا والمقترحات المقدمة بهدف الوصول إلى مخرجات لصالح المواطن المصري، وتكون بمثابة خطوة فارقة في مسيرة البناء نحو الجمهورية الجديدة، بداية مرحلة جديدة تتضمن جلسات نقاشية.

واتخذ مجلس الأمناء على مدار الأشهر الماضية خطوات وجهودًا جدية في تلك المرحلة على مدار 23 اجتماعًا وانعقادًا دائمًا، لنصل من خلالها لمرحلة جديدة في مسيرة الحوار الوطني بانطلاق الجلسات النقاشية.