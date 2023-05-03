الأربعاء 03 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

النائب عمرو هندى: الحوار الوطنى يرسم مستقبل الوطن ويخدم الجمهورية الجديدة

النائب عمرو هندي
النائب عمرو هندي

قال النائب عمرو هندي عضو مجلس النواب، إن انطلاق أولى جلسات الحوار الوطني اليوم الأربعاء، بمشاركة واسعة من مختلف القوى السياسية والاجتماعية، يعتبر بداية لتنفيذ خارطة الطريق لتدشين مرحلة جديدة من عمر الوطن.

وأضاف النائب عمرو هندي، في بيان، أن الانطلاقة الفعلية للحوار الوطني اليوم الأربعاء تعكس جديته في العمل على رسم مستقبل البلاد وبناء الجمهورية الجديدة التي نسعى إليها، لافتًا إلى أن الحوار الوطني مكسب سياسي كبير للدولة المصرية.

وأكد عضو مجلس النواب ضرورة أن تكون مخرجات وتوصيات الحوار الوطني واقعية وقابلة للتنفيذ، لا سيما وأن الحوار يأتي في ظل ظروف وتحديات عالمية وهو ما يزيد من حجم الآمال والطموحات المعقودة عليه وعلى قدرته في معالجة المشكلات والمعوقات التي تواجه المجتمع المصري.

وتابع: الحوار الوطني نجح في وضع قضايا تهم المواطن وتصب في مصلحة الدولة المصرية، كما أنه حدد ملفات في غاية الأهمية، معقبًا: "الجميع يعقد آماله على الحوار الوطني للخروج بتوصيات تسهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية".

ومن المقرر أن تنطلق اليوم الأربعاء 3 مايو 2023 الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني والتي  تمثل بداية مرحلة جديدة في مسيرة الحوار الوطني شعارها "مساحات مشتركة".

وأكدت إدارة الحوار الوطنى أنه على مدار اجتماعات المرحلة التحضيرية، تلقى الحوار الوطني العديد من طلبات المشاركة، واستقبل العديد من المقترحات والرؤى من مختلف القوى السياسية والنقابية، والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء وحتى المواطنين. 

وقال الدكتور ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إن افتتاح الحوار الوطني اليوم سيليق بهذا البلد والدعوة التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وستكون الجلسات الافتتاحية بحضور وزخم كبير يضم رؤساء أحزاب وقيادات عمل أهلي وشخصيات عامة ومفرج عنهم من السجون سيلقون كلمات ولن يحضروا فقط، مضيفًا : "يأتي ذلك بالاضافة لعرض لمقرري العموم للمناقشة في الجلسات وسيكون هناك فرصة ثانية للأحزاب السياسية الرئيسية لتتلو الكلمات الافتتاحية".

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