الأربعاء 03 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الركود التحدي الأكبر.. "القاهرة الإخبارية": شبح الإفلاس يهدد البنوك الأمريكية (فيديوجراف)

البنوك الأمريكية
البنوك الأمريكية

عرضت قناة القاهرة الإخبارية فيديوجراف عن الأزمة الاقتصادية الأمريكية بعنوان "الركود التضخمي التحدي الأكبر.. شبح الإفلاس يهدد البنوك الأمريكية".

وقال الفيديو إن "شبح الإفلاس يهدد البنوك الصغيرة بالركود التضخمي والذي يعد تحدِ كبير يواجه الاقتصاد والقطاع المصرفي الأمريكي".

وأضاف أن "ذلك يؤثر على الخزانة الأمريكية فالقوانين في الولايات المتحدة تُجبر المؤسسات الفيدرالية والحكومة علي سداد المستحقات المالية لرواد هذه البنوك، مما يؤثر الإفلاس بالسلب على الاقتصاد الأمريكي".

وتابع أن "الحكومة الأمريكية أمامها التحدي الأكبر وهو عدم إفلاس مزيد من البنوك، فيما عقد العديد من المواءمات مع البنوك الكبيرة لشراء البنوك الصغيرة التي تواجه شبح الإفلاس".

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