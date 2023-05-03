الأربعاء 03 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

عماد رؤوف لـ"صالون التنسيقية": الحوار الوطنى فرصة ذهبية

صالون تنسيقية شباب
صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

أكد عماد رؤوف، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الحوار الوطني فرصة ذهبية لتوسيع مساحة الحوار حول المشكلات التي تواجه ملف ريادة الأعمال وطرق حلها، مشيرًا إلى أن مصر قامت بمجهود جيد خلال العشر سنوات الماضية فيما يخص المرحلة الأولى من إنشاء وتأسيس الشركات الناشئة، ولكن بعد فترة تظهر بعض المشاكل في الاستدامة ومصادر التمويل واجتذاب الكوادر والتسجيل في البورصات والحصول على القروض.

جاء ذلك خلال مشاركته في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بعنوان "التنسيقية والحوار الوطني". 

وأوضح أنه على مدى عامين كانت التنسيقية تتعامل بشكل لصيق مع رواد الأعمال عن طريق صالونات وورش عمل، مضيفًا أن جزء كبير من المشكلات التى كانت تواجههم بدأنا العمل عليها، ولكي نقوم بتطوير النظام البيئي للاستثمار في مصر نحتاج إلى وضع استراتيجية أخذنا فيها بالاعتبار الحلول لمعوقات الاستثمار.

وأضاف أنه من هنا تأتي ضرورة وجود استراتيجية وطنية للاستثمار وريادة الأعمال للتنسيق بين الوزارات المختلفة العاملة على ملف الاستثمار وريادة الأعمال والابتكار خاصة في عدم وجود وزارة مختصة بالاقتصاد والاستثمار، مشيرًا إلى أهمية الاقتصاد الرقمي كمحرك أساسي للنمو الاقتصادي والاستفادة من رأس المال البشري وحجم السوق في الخروج بمصر من الأزمة الاقتصادية الراهنة.

أدار الحوار خلال الصالون آدا جاد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك في الصالون؛ محمد موسي، نائب محافظ المنوفية، عضو مجلس  أمناء التنسيقية، النائبة أميرة العادلى، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، والنائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، والنائبة نهى زكي، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، وعماد رؤوف، ومينا كرم، والدكتورة حنان وجدي، وأحمد مبارك، ومحمود ألماظ، ورحاب عبد الله، والدكتورة  إيناس دويدار، أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات حول القضايا التي يتم ضمن أجندة الحوار الوطني.

صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
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