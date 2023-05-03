إصابة 12 شخصا من بينهم 7 أطفال فى انقلاب ميكروباص بالمنيا

أصيب 12 شخصا بينهم 7 أطفال، إثر انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق السياحي، المؤدي لقرية تونا الجبل، في مركز ملوي بجنوب محافظة المنيا، بسبب اختلال عجلة القيادة بيد السائق.



كان اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الدخلية لأمن محافظة المنيا، قد تلقى إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة بانقلاب السيارة رقم “1534 ق ط ج”، ميكروباص، بالطريق السياحي المؤدي إلى قرية تونا الجبل، في غرب مركز ملوي بسبب اختلال عجلة القيادة بيد السائق.



وأسفر الحادث عن إصابة 12 شخصا، بينهم أطفال، وهم: إيمان محسن لبيب 28 عاما، ومينا عوض 41 عاما، ونجله ديفيد 8 أعوام، وأستيفن شنودة سمعان 8 أعوام، ومينا نادي سمعان 4 أعوام، ودينا نادي رياض 6 أعوام، ومارتن سمعان رزق 26 عاما، ومصطفى محمد عمر 58 عاما، وإنجي مصطفىظ محمد 6 أعوام، وسندي شنودة سمعان 3 أعوام، وشقيقتها كفين 4 أعوام، وسارة إبراهيم يعقوب 29 عاما، وجميعهم يقيمون في مركز ملوي.



وتم نقل جميع المصابين إلي مستشفي ملوي التخصصي لتلقي العلاج، حيث تراوحت الإصابات بين سحجات وكدمات واشتباه ارتجاج وكسور، وتم التحفظ علي السيارة الميكروباص تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.